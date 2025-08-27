Skandal na granicy. Młody mężczyzna znieważał policjantów. Co grozi 26-latkowi?

Grzegorz Kluczyński
PAP
2025-08-27 20:09

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu mężczyźnie, który podczas protestu na przejściu granicznym w Świnoujściu znieważał policjantów. Co grozi mężczyźnie za to skandaliczne zachowanie?

Granica Świnoujście - Ahlbeck

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Szczecin SE Google News

Skandal na przejściu granicznym

Do incydentu doszło 26 czerwca na przejściu granicznym Świnoujście – Ahlbeck. Tam odbywał się protest przeciwko nielegalnej imigracji do Polski. Jak informuje prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie: „Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny podejrzanego o publiczne znieważenie sześciu funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie”.

Znieważenie policjantów na granicy. 26-latek stanie przed sądem

Mężczyzna, jak wynika z aktu oskarżenia, bez powodu i publicznie znieważał funkcjonariuszy policji podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

- Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy złożenia wyjaśnień – dodaje prok. Alicja Macugowska-Kyszka.

Konsekwencje prawne dla 26-latka

Za znieważenie funkcjonariuszy publicznych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Co więcej, 26-latek był już wcześniej karany sądownie, co może wpłynąć na surowszy wymiar kary.

Znieważenie policjantów to przestępstwo, które jest ścigane z urzędu. Oznacza to, że policja ma obowiązek ścigać sprawców takich czynów. W tym przypadku prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, co oznacza, że sprawa będzie miała swój finał w sądzie.

