Wszystko z okazji 181. rocznicy powstania linii kolejowej Szczecin-Berlin. Zabytkowa niemiecka lokomotywa parowa wjechała na stację Szczecin Główny krótko po godz. 11:00, wzbudzając zachwyt nie tylko wśród miłośników kolei. Taki widok na dworcach to już zdecydowana rzadkość, gdyż takich pociągów nie spotkamy już na kolejowych szlakach. Dymiące parowozy już dawno przeszły do historii, więc takie wydarzenia są wyjątkową atrakcją, by je zobaczyć z bliska.

Mieszkańcy mieli nie tylko okazję, by podziwiać z bliska zabytkową lokomotywę, ale wybrać się w niecodzienną przejażdżkę zabytkowym pociągiem. W ramach wydarzenia odbyły się dwa przejazdy. Darmowe bilety rozeszły się dosłownie w mgnieniu oka. Żeby je zdobyć, w piątek przed Centrum Informacji Turystycznej na pl. Żołnierza ustawiła się długa kolejka.

Wydarzenie zostało zorganizowane m.in. przez Urząd Związku Gmin Gartz nad Odrą.