Tak przywitano Buddę w areszcie! Wyciekło nagranie! Wszystko słychać

Tak powitano Buddę w areszcie śledczym w Szczecinie, Pojawiło się nagranie. Krzyki to nie wszystko

Decyzją sądu, w środę, 16 października Kamil L., czyli popularny youtuber Budda, trafił do aresztu. Mężczyzna oskarżony m.in. o organizowanie nielegalnych loterii i pranie brudnych pieniędzy, prawdopodobnie przebywa w tej chwili w areszcie śledczym w Szczecinie. W godzinach wieczornych, na ul. Potulickiej, pod oknami aresztu pojawiła się grupa mężczyzn, która postanowiła przekazać influencerowi kilka informacji, robiąc to w dość "spektakularny" sposób. Do sieci trafiło nagranie.