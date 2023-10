i Autor: PAP/Darek Delmanowicz

Wybory 2023

Tak głosowali mieszkańcy Szczecina! Znamy pełne wyniki wyborów w stolicy Pomorza Zachodniego

M.D 21:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

15 października mieszkańcy Szczecina udali się do urn wyborczych, aby zagłosować na swoich kandydatów do Sejmu oraz Senatu. DO PKW spłynęły już głosy ze wszystkich 208 komitetów wyborczych w Szczecinie. Jak głosowali mieszkańcy stolicy Pomorza Zachodniego?