Spóźnienie się z OC może słono kosztować

Ubezpieczenie OC dla samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli jest obowiązkowe i wynika z art. 23 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wysokość OC uzależniona jest m.in. od rodzaju i wieku pojazdu, pojemności silnika, przebiegu, a także od wieku kierowcy. Opłata jest naliczana raz w roku, można ją opłacić jednorazowo lub rozłożyć na raty. Ważne jest jednak, by dotrzymać terminu płatności. Spóźnienie się z opłatą, nawet gdy wynosi ona zaledwie kilka dni, może skutkować wysokimi karami.

Od czego zależy wysokość kary za brak OC?

Wysokość kary za brak OC stale się zwiększa, gdyż jest zależna od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. W 2024 roku wysokość płacy minimalnej zmieniała się dwukrotnie, co skutkowało również dwukrotną podwyżką kar za nieterminowe opłacenie ubezpieczenia. Obowiązujące od początku 2025 roku wysokości kar będą niezmienne przez cały rok.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość kary za brak OC jest rodzaj pojazdu. W przypadku motocykli wysokość kary to jedna trzecia płacy minimalnej, w przypadku samochodów osobowych jest to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku dużych pojazdów, czyli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów - trzykrotność płacy minimalnej.

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC zależy od tego, ile dni właściciel pojazdu spóźnił się z opłatą. Gdy czas zwłoki nie przekracza 3 dni, jest to 20 procent pełnej opłaty karnej, od 4 do 14 dni to 50 procent, a powyżej 14 dni - 100 procent.

Ile trzeba zapłacić za spóźnienie się lub brak OC w 2025 roku?

Jakie są więc nominalne stawki kar za brak OC? Niestety nie są one małe i nawet dla dobrze zarabiających osób mogą okazać się sporym wydatkiem. Właściciele samochodów osobowych zapłacą 1870 zł, gdy zwłoka nie przekroczyła 3 dni, 4670 zł za okres od 4 do 14 dni i 9330 zł za spóźnienie powyżej 14 dni. Dla właścicieli samochodów ciężarowych stawki wyglądają następująco: 2800 zł do 3 dni, 7000 zł od 4 do 14 dni i 14000 zł powyżej 14 dni. Posiadacze motocykli i innych pojazdów analogicznie zapłacą 310, 780 lub 1560 zł.

Czy kary za brak OC można uniknąć?

Osoby, które spóźniły się z opłaceniem obowiązkowego ubezpieczenia OC raczej nie unikną kary. Dzięki systemom informatycznym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest w stanie niemal na bieżąco, automatycznie "wyłapać" osoby, które nie spełniły tego obowiązku i przesłać im wezwanie do zapłaty kary za zwłokę. Odwołanie się od tej decyzji nie jest łatwe. Jedynie w szczególnych przypadkach spowodowanych trudną sytuacją życiową lub finansową, podpartą odpowiednią dokumentacją, UFG może odstąpić od kary, zmniejszyć jej wysokość lub rozłożyć ją na raty.

