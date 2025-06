Sześciu cudzoziemców w rękach pograniczników. Próbowali dostać się do Niemiec

Po kontroli legalności pobytu tych osób sąd zdecydował o umieszczeniu czterech z nich w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

- Jedna – niepełnoletnia – osoba również w trybie pilnym została skierowana do innego, strzeżonego ośrodku na terenie naszego kraju – poinformował Tadeusz Gruchalla z zespołu prasowego komendanta oddziału Straży Granicznej.

Służby niemieckie, w związku z przywróconą w czerwcu kontrolą graniczną, nie wpuściły w rejonie Lubieszyna do swojego państwa aż 131 cudzoziemców.

- Polska Straż Graniczna nie prowadzi kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE i strefy Schengen. W związku z tym nie realizujemy takich procedur jak służby niemieckie – podkreślił Tadeusz Gruchalla.

Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Straży Granicznej w Szczecinie podjęli też czynności wobec 18 obywateli Somalii i czterech obywateli Erytrei. Przeprowadzili kontrolę legalności pobytu i wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące do powrotu. Do czasu ich zakończenia mają prawo pobytu w Polsce. Zostali zobowiązani też do tego, aby raz w tygodniu stawiali się w placówce Straży Granicznej w Szczecinie.

„Cudzoziemcom zaproponowano pomoc polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu. Pięciu obywateli Somalii skorzystało z pomocy, zostali umieszczeni w jednym z ośrodków pomocowych”

– informowała Straż Graniczna.

Zdjęcia i nagrania wideo cudzoziemców przebywających w parku Żeromskiego w Szczecinie, a następnie na ulicach Pogodna, w ubiegły weekend publikowane były w mediach społecznościowych, m.in. przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie opozycji, m.in. Dariusz Matecki (PiS) publikują w internecie informacje o przebywających w Polsce migrantach, według nich, przewożonych z Niemiec niezgodnie z procedurami przez tamtejsze służby graniczne.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej obowiązują od października 2023 r. Wprowadzili je Niemcy, by powstrzymać nielegalną migrację.

Polscy funkcjonariusze legitymują cudzoziemców, sprawdzając ich status prawny w naszym kraju. Każda ze spraw jest rozpatrywana indywidualnie. Przebywający w Polsce nielegalnie trafiają najczęściej do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców i tam czekają na wydanie decyzji nakazującej opuszczenie Polski.

