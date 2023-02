Szczeciński radny pyta o Gacka. Czy słynny kocur dostanie "etat" w magistracie?

"Król Śródmieścia" stał się już nie tylko jedną z największych atrakcji Szczecina, według serwisu Google Maps, gdzie dzięki opiniom wystawionym przez tysiące internautów otrzymał ocenę 5 gwiazdek. O Gacku rozpisywały się zarówno polskie jak i zagraniczne media. Miejski radny Patryk Jaskulski w fenomenie Gacka widzi potencjał i proponuje, żeby wykorzystać go do promocji Szczecina. Wystosował więc w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta. Zrobił to w nieprzypadkowym momencie, bo w Międzynarodowym Dniu Kota przypadającym 17 lutego.

"Tak się składa, że według Google Maps jedną z najlepiej ocenianych atrakcji naszego miasta jest lokator ulicy Kaszubskiej - kot Gacek. Tym samym kot Gacek stał się ambasadorem i atrakcją Szczecina, jak się okazuje są turyści, którzy specjalnie dla niego przyjeżdżają do Szczecina o czym ostatnio rozpisywały się ogólnopolskie media. W związku z powyższym pragnę zapytać, czy miasto ma zamiar wykorzystać potencjał marketingowy kota Gacka i planuje nawiązać z nim współpracę w celu promocji Szczecina? Czy w związku z faktem, że Gacek na dobre wpisał się w krajobraz "miejskiej dżungli" i jest jedną z atrakcji naszego miasta, planuje się ustawienie tablicy informacyjnej w Systemie Identyfikacji Wizualnej dla turystów opisującej sylwetkę naszego bohatera przy jego miejscu zamieszkania?" - pyta radny.

Czy współpraca dojdzie do skutku i Gacek otrzyma "etat" w szczecińskim magistracie? Tego dowiemy się pewnie niebawem, gdy radny otrzyma odpowiedź na swoją interpelację. Obecnie miasto wykorzystuje już słynnego kocura do działań promocyjnych, publikując jego zdjęcia w mediach społecznościowych, jednak wciąż można to uznać za bardzo "nieformalną" współpracę.

