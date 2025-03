Mnóstwo atrakcji

Szczecinianie wyruszyli na wielkie zwiedzanie. Dzień Przewodnika Turystycznego przyciągnął tłumy

Pierwszy dzień marca upłynął w Szczecinie pod znakiem wielkiego zwiedzania. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego mieszkańcy mogli wybrać się na spacer jedną z ponad 30 tras tematycznych przygotowanych przez miejskich przewodników. To była wyjątkowa okazja, by odkryć miasto na nowo, poznać jego historię, a także odwiedzić miejsca, które nie są na co dzień dostępne.