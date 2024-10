Krótsza podróż ze Szczecina do Warszawy

Nowy rozkład jazdy pociągów PKP wchodzi w życie 15 grudnia. Dla pasażerów ze Szczecina oznacza on sporo pozytywnych zmian. Najważniejszą z nich będzie skrócenie czasu podróży do Warszawy, która dotychczas dla wielu nie była miłym doświadczeniem, gdyż zajmowała nawet 7-8 godzin. Wszystko z powodu przebudowy linii kolejowej między Szczecinem i Poznaniem. Po jej zakończeniu czas przejazdu znacznie się zmniejszył, a z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy, będzie jeszcze krótszy.

Pendolino zadebiutuje w Szczecinie

Obecnie do Warszawy można dojechać w 4,5 godziny. Takie szybkie połączenie gwarantuje pociąg EIC Sedina, który pojawił się w rozkładzie jazdy we wrześniu. Od 15 grudnia czas przejazdu skróci się do około 4 godzin i 20 minut, dzięki uruchomieniu połączenia składem Pendolino. Pociąg wyruszy ze Szczecina około godziny 7:00, a do Warszawy dojedzie po 11:00. W drogę powrotną wyjedzie po godzinie 16:00.

Wielu pasażerów pyta: "dlaczego nie szybciej?". Otóż wszystko wynika ze specyfiki trasy kolejowej, na której dopuszczalna prędkość to 160 km/h. Oznacza to, że Pendolino nie będzie mogło wykorzystać pełni swoich możliwości i rozpędzić się do ponad 200 km/h.

Krótsza podróż do Warszawy to również szybszy dojazd pociągiem do Poznania. Zamiast około 3 godzin, przejazd ze Szczecina do stolicy Wielkopolski zajmie mniej niż 2 godziny.

Przedsiębiorcy zadowoleni z nowych połączeń

Informacja o uruchomieniu pociągów Pendolino na trasie Szczecin Warszawa ucieszyła zachodniopomorskich przedsiębiorców

- To wiadomość jednoznacznie pozytywna. Pomorze Zachodnie musi być lepiej skomunikowane z resztą kraju żeby przyciągać tu przedsiębiorców i inwestorów. Zależy nam na połączeniach kolejowych, ale i na lotniczych. Każdy dodatkowa relacja Szczecin-Warszawa jest krokiem w dobrą stronę – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. - Potrzebujemy jak największej ilości szybkich połączeń ze stolicą. Musimy szukać alternatyw dla transportu samochodowego. Wszelkie możliwości przemieszczania się do Warszawy samolotami i pociągami są pożądane i sprawiają, że możemy jeszcze skuteczniej przyciągać inwestorów i ludzi biznesu do Szczecina, ale jednocześnie i osoby ze Szczecina mogą skuteczniej aplikować o pracę w Warszawie i dojeżdżać tam na miejsce. To powoduje również, że utrzymywanie relacji biznesowych z podmiotami z Warszawy staje się łatwiejsze - dodaje Hanna Mojsiuk.

