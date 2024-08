1,3 mln odwiedzających i 6 tys. bułek. Finał The Tall Ships Races 2024 w liczbach

Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 09.08.2024? To duża kasa!

Obecnie najszybszym połączeniem kolejowym między Szczecinem i Warszawą jest pociąg EIC Chrobry, który pokonuje całą trasę w 5 godzin i 1 minutę. Od 1 września przejazd skróci się do 4:36 minut. W rozkładzie jazdy PKP Intercity pojawi się nowe, jeszcze szybsze połączenie. Będzie to EIC Sedina, który tę samą trasę pokona jeszcze krócej, w rekordowym czasie 4 godzin i 32 minut. Zyskają na nim również podróżni jadący do Poznania, gdzie dojadą zaledwie w dwie godziny.

i Autor: PKP Intercity Nowe połączenia PKP Intercity

Pociąg EIC Sedina będzie wyjeżdżał ze Szczecina o godz. 7:45. Na trasie do Poznania zatrzyma się tylko na dwóch stacjach - w Szczecinie Dąbiu i Stargardzie. Do Poznania dojedzie o godz. 9:46. Następnie zatrzyma się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Do stacji docelowej, czyli Warszawy Wschodniej dojedzie o godz. 12:26.

Podróż powrotna będzie o jedną minutę dłuższa. EIC Sedina wyjedzie z Warszawy Wschodniej o godz. 17:39 i do Szczecina Głównego dotrze o godz. 22:21.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej