Szczecin znów stanie się stolicą polskiej żeglugi. Po chrzcie „Jantar Unity” czas na „Bursztyn”

Chrzest „Bursztyna” zaplanowany na listopad

Informację o planowanym chrzcie nowego promu potwierdził wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jak zapowiedział, uroczystość odbędzie się w pierwszej połowie listopada 2026 roku w Szczecinie, a wydarzenie ma mieć „bardzo patriotyczny wymiar”.

Nowa jednostka ma zacumować przy Wałach Chrobrego, podobnie jak wcześniej „Jantar Unity”. Szczecinianie będą mogli zobaczyć prom z bliska, a według zapowiedzi organizatorów statek ma zostać udostępniony do zwiedzania. Szczegółowy program uroczystości nie został jeszcze ogłoszony.

Siostrzana jednostka „Jantara”

„Bursztyn Unity” powstaje w Gdańskiej Stoczni Remontowej i jest bliźniaczym statkiem „Jantar Unity”, który od 2026 roku zasila flotę POLSCA Baltic Ferries.

To nowoczesny prom typu ro-pax, przeznaczony zarówno do przewozu pasażerów, jak i transportu samochodowego. Jednostka ma około 195,6 metra długości i 32,2 metra szerokości. Na pokład będzie mogła zabrać około 400 pasażerów, a linia ładunkowa o długości około 4100 metrów pozwoli na przewóz nawet około 270 zestawów ciężarowych.

Przed uroczystym chrztem prom musi przejść próby morskie oraz formalne procedury odbiorowe. Według aktualnych planów pierwszy regularny rejs na trasie Świnoujście–Ystad ma odbyć się na początku listopada 2026 roku, jednak ostateczny termin uzależniony jest od zakończenia wszystkich testów.

POLSCA stawia na nowoczesną flotę

„Bursztyn Unity” będzie pływał pod marką POLSCA Baltic Ferries, utworzoną przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries) i Unity Line. Projekt ma na celu stworzenie silnego polskiego operatora promowego na Bałtyku i wspólną obsługę połączeń między Polską a Szwecją. Nowe jednostki mają zwiększyć możliwości przewozowe polskich armatorów oraz wzmocnić pozycję krajowych przewoźników na rynku bałtyckim. „Bursztyn Unity” został już uwzględniony w planowanej siatce połączeń POLSCA Baltic Ferries, a jego debiut na trasie Świnoujście–Ystad planowany jest na listopad 2026 roku.

Dla portu w Świnoujściu i całego regionu oznacza to zwiększenie potencjału przewozowego zarówno w segmencie pasażerskim, jak i cargo. „Jantar Unity” oraz „Bursztyn Unity” są pierwszymi nowoczesnymi promami budowanymi w ramach odnowy polskiej floty promowej.

Tak Szczecin świętował chrzest „Jantar Unity”

Dla mieszkańców Szczecina podobne wydarzenie nie będzie nowością. 17 stycznia 2026 roku przy Wałach Chrobrego odbył się uroczysty chrzest „Jantar Unity”, pierwszego promu z nowej serii budowanej dla polskich armatorów.

Ceremonii towarzyszyły pokazy multimedialne, mapping na burcie statku, pokazy laserowe oraz dzień otwarty dla mieszkańców. Prom zacumował w centrum miasta już dwa dni wcześniej, a możliwość wejścia na pokład przyciągnęła tłumy szczecinian i turystów.

„Jantar Unity” to jeden z najnowocześniejszych promów pływających po Bałtyku. Został wyposażony w napęd wykorzystujący LNG oraz systemy bateryjne ograniczające emisję spalin. Statek ma niemal 196 metrów długości, może przewozić około 400 pasażerów i dysponuje 4100 metrami linii ładunkowej.

Morskie święto wraca do Szczecina

Zapowiedzi wskazują, że listopadowy chrzest promu „Bursztyn Unity” będzie jednym z najważniejszych wydarzeń morskich końcówki roku w Szczecinie. Jeśli organizatorzy powtórzą formułę znaną z chrztu „Jantara”, mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na samą ceremonię, ale także na możliwość zwiedzenia statku oraz liczne wydarzenia towarzyszące przy Wałach Chrobrego.

30

Sonda Czy Szczecin jest prawdziwie "morskim" miastem? Tak Nie Trudno powiedzieć