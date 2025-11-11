Na baczność z wojskiem i z flagami na rowerach

Szczecin uczcił 11 listopada z rozmachem. Wojewódzkie obchody rozpoczęły się o godzinie 11:00 na Wałach Chrobrego. W programie znalazł się m.in. apel, koncert zespołu trębaczy oraz pokaz sprzętu wojskowego. Wcześniej ulicami miasta przejechali rowerzyści ze Szczecińskiego Klubu Rowerowego Gryfus, w biało-czerwonych barwach, dodając kolorytu uroczystościom.

Marsz Niepodległości i bieg na 5 kilometrów

O godzinie 12:00 z Placu Solidarności wyruszył Szczeciński Marsz Niepodległości, którego uczestnicy przeszli głównymi ulicami Szczecina pod popiersie Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów. Była to już 15. edycja wydarzenia organizowanego przez środowiska patriotyczne.

Ci, którzy preferują aktywny tryb życia, mogli wziąć udział w Szczecińskim Biegu Niepodległości. Uczestnicy mieli do pokonania pięciokilometrową trasę, a sportowa rywalizacja była doskonałym sposobem na uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.

Święto Niepodległości na wesoło i na poważnie

Miłośnicy zabytkowych pojazdów również włączyli się w obchody, organizując po południu przejazd ulicami Szczecina. Kolumna aut wyruszyła z Łasztowni i dotarła pod halę Netto Arena, prezentując mieszkańcom piękne, klasyczne samochody.

W wielu punktach miasta odbyły się rodzinne festyny, na których wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne i korzystano z licznych atrakcji przygotowanych dla całych rodzin. Miłośnicy kina mogli natomiast spędzić dzień w kinie Pionier, gdzie odbył się Dzień Kina Polskiego.

Rocznicowym wydarzeniom nie przeszkodziła nieco kapryśna pogoda. Mimo przelotnych opadów deszczu, frekwencja na wydarzeniach zorganizowanych z okazji Święta Niepodległości dopisała.

