Ekspert o wysokiej zabudowie w mieście

W Szczecinie od miesięcy trwa dyskusja, czy powstająca zabudowa powinna być wyższa. Obecnie miasto nie może pochwalić się wieloma drapaczami chmur i budynkami określanymi jako wieżowce. Daniel Makowski, ekspert rynku nieruchomości, uważa, że plany zagospodarowania przestrzennego powinny być bardziej elastyczne.

- Dobrze zaprojektowany, dobrze wykonany wieżowiec nadaje miastu charakteru i robi wrażenie na turystach i inwestorach. Warszawa nas zachwyca, bo jak idziemy przez centrum to zadzieramy głowy do góry albo czekamy aż budynki będą oświetlone po zmroku. W Szczecinie nie ma po co zadzierać głowy do góry - przyznaje Daniel Makowski.

Szczecin: Wieżowce przyszłością miasta? "Musimy budować wyżej!"

Dyskusja o planach zagospodarowania przestrzennego trwa w Szczecinie od wielu lat. Przyjęło się, że najwyższa zabudowa może mieć około 60 metrów wysokości, co zdaniem ekspertów jest standardem "za niskim" na potrzeby zabudowy wysokościowej. Mówi się, że wyższe obiekty mogłyby powstać np. w miejscu dawnego Domu Marynarza, nieopodal targowiska Manhattan czy na Kępie Parnickiej.

Jak podkreślają specjaliści z branży, „spłaszczona” zabudowa nie tylko nie jest tak efektowna wizualnie, ale i często pozwala na zmieszczenie mniejszej ilości usług. Nowoczesne wieżowce efektywnie łączą funkcje mieszkaniowe, biurowe, handlowe i hotelarskie.

- Szczecin ma ambicje metropolitalne i potencjał, by budować wyżej. To buduje charakter miasta, robi wrażenie na gościach, ale pozwala także inwestorom na bardziej optymalne planowanie swoich inwestycji – mówi Daniel Makowski. - Im wyżej budujemy, tym więcej usług jesteśmy w stanie zmieścić w zaplanowanym obiekcie, a w Szczecinie nadal brakuje nowoczesnych powierzchni biurowych czy mieszkań w standardzie premium. Budowa nowoczesnego „city” wiąże się z tym, że musimy bardziej liberalnie podchodzić do możliwości wysokiej zabudowy. Szczególnie, że zainteresowanie inwestorów jest.

Ekspert dodaje, że budowa wieżowców jest potrzebna Szczecinowi nie tylko po to, by centrum miasta było bardziej "wielkomiejskie", ale przede wszystkim po to, by poprawić funkcjonalność obiektów.

- Wysoka zabudowa pozwala na to, by zmieścić w jednym budynku więcej usług, na działce o mniejszej powierzchni – przyznaje Daniel Makowski. - Powierzchnia w centrach miast jest niezwykle cenna, a Szczecin nie może już szaleć, gdy mówimy o zagospodarowaniu najatrakcyjniejszych działek w centrum miasta. Ich nie ma zbyt wiele, są bardzo drogie i po prostu szkoda ich na zabudowę spłaszczoną i nie tak efektywną wizualnie i funkcjonalnie jak zabudowa wysoka.

Ekspert dodaje, że branża budowlana powinna być mocniej zaangażowana w rozmowy z miastem o planach zagospodarowania przestrzennego i zabudowy wysokiej.

- To ostatni dzwonek – dodaje Daniel Makowski.

