Lekarze walczą ze znachorami

Ostatnie tygodnie to intensywny czas pracy dla Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Lekarze podjęli akcję interwencyjną związaną z przerażającym rozszerzaniem się wpływów naturopatów, energoterapeutów, znachorów i uzdrowicieli, którzy coraz częściej przekonują pacjentów do rezygnacji z konwencjonalnego leczenia na rzecz metod nie tylko niekonwencjonalnych, co po prostu szkodliwych dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa pacjentów.

Poczta Polska "jak stragan szeptuchy"

Nagłośniony został również problem dystrybucji "pseudonaukowych" publikacji, w których znachorzy tłumaczą m.in. jak leczyć nowotwory... wcierką z marchwi. Czasopisma i książki poświęcone paramedycynie są powszechnie dostępne np. w placówkach Poczty Polskiej. Lekarze nie kryli oburzenia tym, że na półkach znajdują się publikacje, które z nauką mają niewiele wspólnego, a stosowanie się do zawartych w nich zaleceń może być ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.

- Lektura tych publikacji jest dla lekarza szokiem nie do opisania. Takiego nasilenia bzdur, półprawd, imaginacji, zwyczajnych paramedycznych kłamstw nie widziałem chyba jeszcze nigdy w swoim życiu. To nie są pisma medyczne to są opowieści fantasy, które są traktowane przez pacjentów jako treści, które należy wdrażać w życie. Niewyobrażalne i niedopuszczalne, by Poczta Polska, czyli spółka Skarbu Państwa promowała pseudonaukę – mówił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Michał Bulsa.

Do Premiera Donalda Tuska oraz prezesa Poczty Polskiej został skierowany list w tej bulwersującej sprawie.

Fala hejtu od znachorów i ich zwolenników

Aktywność szczecińskich lekarzy oraz prezesa Michała Bulsy spotkała się z odzewem, jednak nie ze strony adresatów listów, lecz środowisk naturopatycznych i ich zwolenników. Na prezesa Michała Bulsę wylała się fala hejtu od przedstawicieli "branży" oraz z anonimowych kont.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie oraz imiennie prezes Michał Bulsa otrzymali kilkanaście hejterskich wiadomości. Jak tłumaczy prezes ORL, jest to efekt naruszenia lobby znachorów i szarlatanów, którzy naiwność i desperacje pacjentów wykorzystują do podbijania i rozwijania swoich szarlatańskich interesów.

– Nie poddamy się w walce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów. Zarzuca się lekarzom, że boją się „medycyny naturalnej”, bo jesteśmy kupieni przez firmy farmaceutyczne i tracimy pieniądze. Jest zupełnie odwrotnie. To wszelkiej maści uzdrowiciele żerują na desperacji naszych pacjentów i zabierają im ogromne pieniądze. Uderzyliśmy w silny biznes – mówi Michał Bulsa.

Większość takich wiadomości ma charakter anonimowy. Prezes Okregowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przyznaje, że są to zwykle przykre wiadomości, ale nie zamierza zejść z drogi troski o pacjentów.

- Wiem, że te wiadomości mają jeden cel: zniechęcić nas do poruszania tematu – mówi Michał Bulsa. Nie ma naszej zgody, aby osoby bez wykształcenia medycznego szerzyli swoje paramedyczne herezje i mogli to robić w sumie bez żadnej regulacji. Dopiero publikacje medialne i śmiertelne zdarzenia sprawiły, że nieprawidłowości wychodzą na światło dzienne. Czy Pani Ministra Zdrowia nie widzi problemu? Ponawiamy nasz apel o szybsze działanie i po prostu delegalizację paramedycznych działań.

Jakie wiadomości w ostatnim czasie otrzymywał Michał Bulsa? Ich treść jest przerażająca.

„Lekarze zawsze byli złodziejami. Bez skrupułów podpisują cyrografy bo myślą, że wieczni są... kreatury sprzedajne”

„Kasta skur**synów! Wszędzie te ich macki... Jakiemuś szczeniakowi z izby tak zwanych lekarzy wydaje się, że mogą regulować każdy aspekt naszego życia … Chcąc sprzedawać coraz więcej chemii”

„Przestań Bulsa wpier*** w czasopisma. Nie masz co robić? Pewnie miałeś rozkaz od firmy farmaceutycznej dla której pracujesz”

„Korporacje chcą monopolu na nasze zdrowie, a moja prababka leczyła ludzi ziołami zanim jeszcze Twoja rodzina przyszła na ten świat. Sprzedawczyki na usługach bigpharmy”

- piszą tzw. "obrońcy medycyny naturalnej".

Źródło: Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie

