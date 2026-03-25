Strefa Czystego Transportu w Szczecinie przegłosowana. Kto będzie mógł do niej wjechać?

Co obejmie nowa strefa?

Strefa Czystego Transportu powstanie na obszarze Starego Miasta, w kwartale wyznaczonym ulicami Wyszyńskiego, Tkacką i Trasą Zamkową. Jej granice pokrywają się z funkcjonującą już Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania.

Kto będzie mógł wjechać do SCT?

Do Strefy Czystego Transportu wjadą samochody benzynowe wyprodukowane w 2000 r. lub później (albo spełniające normę Euro 3) oraz diesle nie starsze niż z 2005 r., spełniające normę Euro 4.

Przewidziano jednak szeroki katalog wyjątków. Zakaz wjazdu nie będzie dotyczył:

mieszkańców strefy,

przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie,

osób z niepełnosprawnościami,

motocykli,

pojazdów zabytkowych.

Dodatkowo każdy pojazd niespełniający norm będzie mógł 30 dni w roku wjechać do SCT bez ograniczeń. Kontrole mają odbywać się na podstawie danych z CEPiK lub specjalnych naklejek na szybach.

Głosowanie pełne emocji

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 22 radnych Koalicji Obywatelskiej i OK Polska. Przeciw było 7 radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy ostro krytykowali projekt.

„To strefa z dziurami”

Radny PiS Krzysztof Romianowski mówił:

– Dlaczego w Szczecinie na siłę chcemy zrobić strefę, która nam kompletnie nic nie da. Powietrze mamy dobrej jakości, bo mamy dobre położenie geograficzne. Ta strefa będzie miała same dziury i będzie tylko zaspokojeniem potrzeb radnych Zielonych i Koalicji Obywatelskiej.

Władze miasta: "Walczymy o unijne pieniądze"

Zwolennicy uchwały przekonywali, że SCT to nie tylko kwestia ekologii, ale przede wszystkim szansa na duże środki zewnętrzne na komunikacje miejską.

– My tutaj walczymy o 20 nowych elektrycznych autobusów. Walczymy o to, żeby w budżecie miasta zostało 70, a może i nawet więcej mln zł - tłumaczył radny OK Polska Piotr Kęsik.

Według urzędników wprowadzenie strefy ma poprawić jakość powietrza, ograniczyć hałas i zwiększyć atrakcyjność przestrzeni miejskiej.

Kiedy strefa zacznie obowiązywać?

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

21

