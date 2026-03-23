Samochód pędził pod prąd wprost na radiowóz! Chwile grozy na S3

Grzegorz Kluczyński
2026-03-23 13:23

Na drodze ekspresowej S3 doszło do skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Kierowca auta osobowego jechał pod prąd, prosto na policyjny radiowóz. Funkcjonariusze z Kamienia Pomorskiego opublikowali nagranie, które mrozi krew w żyłach. To prawdziwy cud, że nie doszło do dramatu.

Pod prąd na S3

i

Autor: KPP Kamień Pomorski/ Materiały prasowe

Kierowca jechał pod prąd na S3 wprost na radiowóz

Do tego groźnego incydentu doszło w minioną sobotę w rejonie miejscowości Ostromice. Funkcjonariusze drogówki, patrolujący trasę S3, nagle dostrzegli pojazd, który poruszał się centralnie w ich kierunku. Osobówką, wbrew wszelkim zasadom i oznakowaniu drogowemu, jechał mężczyzna, stwarzając ogromne zagrożenie na drodze ekspresowej.

Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział obywatel Niemiec. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierujący wjechał na złą jezdnię i kontynuował jazdę, nie mając świadomości swojego fatalnego błędu.

Polecany artykuł:

Błyskawiczna interwencja policji na S3 uchroniła przed zderzeniem

Policyjny patrol zdołał zatrzymać nieodpowiedzialnego kierowcę, zanim doszło do czołowego zderzenia, które mogło skończyć się tragicznie. Tłumaczenia mężczyzny były dość zaskakujące – twierdził on bowiem, że po prostu nie zorientował się, iż jedzie pod prąd. Taka chwila dekoncentracji mogła jednak doprowadzić do śmierci jego samego, a także innych osób podróżujących tą trasą.

Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego obywatel Niemiec otrzymał mandat karny w wysokości 2000 zł, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.

Policja przypomina zasady zachowania przy jeździe pod prąd

Mundurowi kategorycznie podkreślają, że jazda pod prąd na drogach ekspresowych i autostradach to jedno z najbardziej ryzykownych zachowań, jakie można zaobserwować. Wypadki czołowe przy dużych prędkościach niemal zawsze mają tragiczny finał.

Służby przypominają, co należy zrobić w sytuacji, gdy kierowca zorientuje się, że jedzie pod prąd:

  • należy bezzwłocznie zatrzymać auto w możliwie najbezpieczniejszym miejscu,
  • konieczne jest włączenie świateł awaryjnych,
  • trzeba skontaktować się z numerem alarmowym 112 i oczekiwać na przyjazd służb.

Nagranie z radiowozu jako przestroga dla kierowców na S3

Aby uświadomić uczestnikom ruchu drogowego skalę niebezpieczeństwa, policja zdecydowała się na udostępnienie nagrania z wideorejestratora w radiowozie. Funkcjonariusze gorąco apelują do wszystkich kierowców o zachowanie maksymalnej czujności, dokładne obserwowanie znaków drogowych i rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Nawet sekunda nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnej w skutkach tragedii, a opisany incydent dobitnie udowadnia, że na trasach szybkiego ruchu błędy są niedopuszczalne.

Polecany artykuł:

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

S3
POLICJA
TRASA S3
DROGA S3