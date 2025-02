Drony rozświetlą niebo nad Arkonką. To pierwszy taki pokaz w Szczecinie

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Praca w straży miejskiej to zajęcie przede wszystkim dla osób, które chciałyby pomagać lokalnej społeczności i nie boją się wymagającej i odpowiedzialnej pracy. Zadaniem funkcjonariusza będzie przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina i ochronę porządku publicznego w mieście.

Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych – to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta. Straż miejska oferuje pracę patrolową w terenie, w systemie trzyzmianowym. Co bardzo istotne - jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

- Aplikantem straży miejskiej może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania formalne: obywatelstwo polskie, wykształcenie co najmniej średnie, sprawność fizyczna i psychiczna predysponująca do pracy w służbach - tłumaczy st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej. - Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, nienaganną opinię, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, musi mieć również uregulowany stosunek do służby wojskowej. Pożądane posiadanie prawa jazdy kat.B.

Ile można zarobić w straży miejskiej?

Dodatkowo mile widziane będą m.in.: wykształcenie wyższe (na kierunku administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska), a także doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa, doświadczenie w pracy w firmach lub instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, znajomość języków obcych, wiedza o działalności straży miejskiej i znajomość topografii Szczecina.

- Wymagamy umiejętności podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętności pracy w grupie oraz odporności na stres - dodaje Joanna Wojtach. - Oferujemy stabilne zatrudnienie, tak pożądane obecnie na rynku pracy, z wynagrodzeniem zasadniczym 4900 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę od 5 do 20 procent, uzależniony od posiadanego stażu pracy, premie motywacyjne w zależności od wyników pracy, system nagród uznaniowych.

Strażnicy miejscy otrzymują również pakiet świadczeń socjalnych, a także darmowy przejazd komunikacją miejską.

Po roku zatrudnienia możliwość przedłużenia umowy i awansu na stanowisko młodszego strażnika z podwyższonym wynagrodzeniem, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia.

Gdzie składać aplikacje?

Termin składania aplikacji upływa 25 lutego 2024 r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik - aplikant w Straży Miejskiej Szczecin” na adres: Sekcja kadr, Straż Miejska, ul. Sebastiana Klonowica 1b, 71-241 Szczecin.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone testy sprawdzające sprawność fizyczną kandydata oraz badania lekarskie i psychologiczne.

Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające inną niż podaną w treści ogłoszenia treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 44 27 604, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

