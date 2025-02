Nowe oznaczenia na tramwajach i autobusach. To zapowiedź dużych zmian

Autor:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego kupił 30 kamer nasobnych wraz z wyposażeniem. Wkrótce wszyscy kontrolerzy biletów będą w nie wyposażeni, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno pasażerom jak i kontrolującym, a także w razie sytuacji spornych i skarg wniesionych przez pasażerów, dysponować nagraniami, które pozwolą je rozwiązać. Nagranie może być również dowodem w sprawie, gdy w czasie kontroli dojdzie do znieważania, naruszenia nietykalności cielesnej lub napaści.

Po zakończeniu pracy kontrolerów nagrania z kamer zostaną automatycznie przeniesione na zabezpieczony serwer.

- Tylko wybrane osoby będą miały dostęp do systemu – tłumaczy rzecznik ZDiTM Kacper Reszczyński.

W podobne kamery wyposażeni są m.in. policjanci. Od ponad 10 lat używają ich także kontrolerzy biletów w Opolu. Podobne rozwiązanie planowane jest również w Krakowie.

Na drzwiach szczecińskich tramwajów i autobusów pojawiają się już specjalne oznaczenia, które informują pasażerów, że kontrola biletów jest rejestrowana. Jak informuje szczecińska "Wyborcza", jest już zarządzenie prezydenta zmieniające zapisy "w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin". Oznacza to, że już w najbliższym czasie w pojazdach komunikacji miejskiej pojawią się kontrolerzy, którzy będą mieli przypięte kamery do kurtek.

Na zakup kamer nasobnych dla kontrolerów biletów miasto zdecydowało się po incydencie, który miał miejsce pod koniec lipca 2024 r. Do nieprzyjemnej sytuacji doszło w autobusie linii 811. Nagranie autorstwa jednego z pasażerów trafiło do internetu. Widać na nim, jak kontroler szarpie młodego mężczyznę, przyciska go do szyby. Później kontrolowany leży na podłodze, a jego nogi są przytrzaśnięte drzwiami autobusu.

30 wideorejestratorów, stacje dokujące i system teleinformatyczny kosztowały prawie 68 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, kara za jazdę "na gapę" w szczecińskiej komunikacji miejskiej wynosi 200 złotych. W przypadku, gdy ukarany pasażer zdecyduje się ją uiścić w terminie przekraczającym 7 dni, jej wysokość wzrasta do 400 zł.

