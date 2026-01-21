Dramatyczna interwencja strażników miejskich w Szczecinie

Do zdarzenia doszło 20 stycznia br. około północy. Strażnicy miejscy, pełniąc służbę w patrolu zmotoryzowanym, kontrolowali ulice Szczecina pod kątem ładu i porządku. Za przystankiem autobusowym przy ulicy Krzywoustego zauważyli leżącego obok wózka inwalidzkiego mężczyznę.

- Obaj funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratownicze. Jeden ze strażników ma pełne przygotowanie kwalifikacyjne, jest ratownikiem medycznym – informuje st. insp. Joanna Wojtach ze szczecińskiej straży miejskiej.

Okazało się, że leżący mężczyzna jest osobą w kryzysie bezdomności, znaną już z wcześniejszych interwencji.

- Zawsze odmawiał przyjęcia pomocy i udania się do schroniska dla osób bezdomnych - dodaje Joanna Wojtach.

Tym razem sytuacja była wyjątkowo niebezpieczna dla jego życia i zdrowia, ponieważ był bardzo wyziębiony. Strażnicy zauważyli u niego również uraz głowy, który powstał najprawdopodobniej podczas upadku z wózka inwalidzkiego. Mężczyzna był mocno splątany i miał utrudniony kontakt logiczny. Wyczuwalny od niego alkohol potęgował ten stan, jak i, jak się potem okazało, hipotermia.

„Gdyby ten mężczyzna nie został odnaleziony, nie przeżyłby do rana…”

Na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Oczekując na ratowników, strażnicy miejscy przeprowadzili wstępne badania urazowe, zaopatrzyli ranę na głowie i cały czas monitorowali funkcje życiowe mężczyzny. Po przybyciu ZRM medycy oświadczyli strażnikom, iż gdyby ten mężczyzna nie został odnaleziony, nie przeżyłby do rana.

Apel Straży Miejskiej: Nie bądźmy obojętni!

Straż miejska apeluje do mieszkańców Szczecina o nieobojętność i zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza w okresie niskich temperatur.

- Apelujemy! Nie bądźmy obojętni, czasami jeden telefon może komuś uratować życie! – podkreśla st. insp. Joanna Wojtach.

„Pogotowie Zimowe” w Szczecinie – pomoc dla bezdomnych

Straż miejska przypomina, że od listopada prowadzona jest akcja „Pogotowie Zimowe”, we współpracy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Stowarzyszenia Feniks, CUS-em i Policją. Służby regularnie odwiedzają koczowiska, pustostany i działki, gdzie przebywają osoby bezdomne. Oferowane są im miejsca w schronisku, pomoc medyczna, a w razie potrzeby przewóz do Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Gdzie szukać schronienia w Szczecinie?

W Szczecinie funkcjonuje pięć schronisk dla osób bezdomnych:

Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5

Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14

Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24

Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9

Dodatkowo, noclegownie działają przy Stowarzyszeniu Feniks (ul. Zamknięta 5) oraz Caritas (ul. Nehringa 14).

Czynna jest również ogrzewalnia w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23.

Akcja „Pogotowie Zimowe” potrwa do zakończenia zimy.

