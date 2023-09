Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 29.09.2023? To nie są żarty!

Przypomnijmy, pracownicy spółki Polregio z województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w związku z tym, iż od 1 września nie otrzymali podwyżki płac o 800 złotych, obwiniają o to samorządy. Przedstawiciele związków zawodowych podjęli decyzję o bezterminowym strajku, który miałby się rozpocząć 10 października, minutę po północy.

Do tej zapowiedzi odniósł się Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, który poinformował m.in., że zarząd województwa "nie jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w Zachodniopomorskim Zakładzie Polregio, w związku z czym nigdy nie był i nie jest stroną negocjacji pracowych". Samorząd zaapelował też do związkowców, by "zaprzestali dezinformacji opinii publicznej", gdyż "w ocenie Zarządu Województwa postulaty dotyczące wzrostu wynagrodzeń powinny być realizowane przez władze Spółki w ramach obowiązującej umowy". Zarząd województwa przypomniał również, że zapewnia w całości nowoczesny tabor, pokrywając koszty jego ubezpieczenia oraz najkosztowniejszych napraw.

W odpowiedzi na oświadczenie urzędu marszałkowskiego związkowcy twierdzą, że to zarząd województwa powinien sfinansować także podwyżki dla pracowników Polregio.

"W komunikacie wyraźnie wskazujemy, że porozumienia ws. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Spółki Polregio nie udało się podpisać z powodu braku zgody zarządu województwa na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z podwyżki. Fakt ten jest zapisany również w protokole z mediacji sporu zbiorowego. To przez stanowisko zarządu województwa, a nie złą wolę zarządu spółki – z którym parafowaliśmy porozumienie wzroście wynagrodzeń we wszystkich zakładach Polregio, a które nie mogło zostać podpisane i zrealizowane z powodu stanowiska Pana Marszałka, mieszkańcy regionu mogą zostać pozbawieni komunikacji kolejowej w czasie strajku" – czytamy w piśmie datowanym na 27 września, pod którym podpisał się Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek.

Szef związków zawodowych odniósł się również do zapowiedzi zerwania umowy z Polregio i powołania nowej spółki przewozowej pod roboczą nazwą Koleje Zachodniopomorskie.

"Mamy sygnały, że wiele pracowników, szczególnie maszyniści, rozważa w obecnej sytuacji zmianę pracodawcy. Warto, aby wobec planów powołania do życia Kolei Zachodniopomorskich, Zarząd Województwa wziął pod uwagę brak odpowiednich zasobów wykwalifikowanych pracowników" - czytamy w piśmie ZZMK.

Prezydent związku zawodowego odniósł się również m.in. do trudnej sytuacji w transporcie miejskim w Szczecinie, gdzie braki kadrowe skutkują cięciami w rozkładach jazdy i utrudnieniach dla pasażerów.

"Czy Zarząd Województwa chce teraz narazić mieszkańców na zakłócenia również w codziennej komunikacji kolejowej w drodze do pracy, szkoły itp.? Wierzymy, że nie, dlatego apelujemy do pana marszałka o refleksję i zmianę decyzji w sprawie pokrycia kosztów podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Polregio w Szczecinie w umowie PSC i nie dążenie do eskalowania sytuacji kryzysowej. W innym razie pozostaniemy z przeświadczeniem, że Pańskie stanowisko jest podyktowane nie względami merytorycznymi, a politycznymi" - podsumowuje Leszek Miętek.

