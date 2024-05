Startuje sezon na "Arkonce". Będzie nowość dla odwiedzających

1 czerwca szczecinian czeka nie tylko długo oczekiwane otwarcie "Fabryki Wody", czyli nowego aquaparku. Sezon rozpoczyna się również na popularnym kąpielisku w Lesie Arkońskim, czyli na "Arkonce".

- Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku. To oznacza, że w sobotę oficjalnie ruszamy z sezonem kąpielowym - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy.

Oprócz basenów na odwiedzających będzie czekać wiele innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona (w cenie 20 i 7 zł za godzinę), miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Będą też cztery punkty gastronomiczne. W pobliżu "Arkonki" dostępne są dwa parkingi: płatny (2 zł za godz.) i bezpłatny.

- Polecamy również dojazd rowerem, który można bezpiecznie pozostawić przy jednym z aż 100 stojaków - dodaje Paulina Łątka.

Na teren obiektu można wejść przez bramki główne oraz dodatkowo w weekendy – od strony parkingu. Od 21 czerwca kasa biletowa od strony parkingu będzie czynna codziennie w godz. 10 – 16:00. Chcąc ułatwić sobie sprawę, bilety na "Arkonkę" można kupić przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin. Ominiemy w ten sposób ewentualną kolejkę do kasy. Bilet elektroniczny należy pokazać pracownikowi ochrony przy furtce.

Jest też nowość, która ma na celu jeszcze bardziej ułatwić zakup biletów.

- Aby było jeszcze wygodniej, od tego roku bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie, a nie tak jak było wcześniej, tylko na trzy najbliższe dni. Wprowadzone zostały również elektroniczne karnety - podkreśla Paulina Łątka.

Dobrą wiadomością jest z pewnością ta, że ceny biletów pozostaną bez zmian. Dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji "Arkonki" mogą korzystać bezpłatnie. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny – 24 zł. Są też tańsze karnety na 10 wejść: ulgowy za 108 zł, normalny za 216 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.

Kąpielisko będzie czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 - 19:00, a w piątki, soboty i niedziele do godziny 20:00. W sierpniu nastąpi mała zmiana – we wszystkie dni tygodnia godziny otwarcia to 10:00 – 19:00. Sezon kąpielowy na "Arkonce" zakończy się 1 września.

Pływasz jak ryba w wodzie? Sprawdź, czy zdałbyś egzamin na ratownika wodnego! [QUIZ] Pytanie 1 z 16 Skacząc do nieznanej wody, wybierasz skok na główkę, ale płytko na lekko ugięte nogi z osłoniętą twarzą na tzw. "deskę' Dalej