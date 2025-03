Autor:

Starszy mężczyzna zmarł na Jasnych Błoniach

O dramatycznym zdarzeniu, które miało miejsce w niedzielne popołudnie, 9 marca, na Jasnych Błoniach napisał lokalny portal wSzczecinie.pl. Jak twierdzą świadkowie zdarzenia, zwrócili uwagę na starszego mężczyznę, który siedział na ławce. "Był blady i miał przerażone oczy" - tłumaczą na łamach portalu. Natychmiast wezwali pogotowie, a jeden z mężczyzn usiłował znaleźć urządzenie AED ratujące życie. Miejsc, w których jest ono dostępne, w sąsiedztwie Jasnych Błoni, jest kilka. To m.in. urząd miasta czy mieszczące się przy ul. Ogińskiego Chorągiew Zachodniopomorska ZHP i Uniwersytet Szczeciński. Najbliżej było do urzędu miasta, jednak tam nie udało się uzyskać defibrylatora. Jak informował świadek, pracownik ochrony miał nawet nie wiedzieć, co to jest AED i gdzie może się znajdować.

Ratownicy medyczni pojawili się na miejscu w ciągu ośmiu minut. Niestety, mimo podjętej resuscytacji, nie udało się uratować życia 77-latka.

Szczecińscy radni reagują na tragedię

Sprawa poruszyła szczecińskich radnych niemal ze wszystkich ugrupowań politycznych, którzy wystosowali interpelacje do prezydenta miasta, pytając w nich nie tylko o lokalizacje urządzeń AED, ale także świadomość pracowników urzędu i mieszkańców odnośnie ich przeznaczenia i dostępu do nich.

"Mobilne defibrylatory powinny być również dostępne w przestrzeni publicznej, w miejscach z których korzystają duże grupy osób. Zwracam się z wnioskiem o analizę rozmieszczenia tych urządzeń w jednostkach Gminy Miasto Szczecin oraz podjęcie działań mających na celu zwiększenie ich dostępności i świadomości społecznej"

- apeluje radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.

Radny Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości pyta o możliwość udostępnienia takich urządzeń w popularnych miejscach rekreacji, nie tylko na Jasnych Błoniach, ale także w okolicach Arkonki, jeziora Głębokie, jeziora Szmaragdowego czy na bulwarach - "w taki sposób, by były dostępne na otwartej przestrzeni bez zbędnego szukania".

Podobnego zdania jest radny Stanisław Kaup (KO), który pyta m.in. o to czy "miasto planuje wprowadzenie dodatkowych środków mających na celu poprawę dostępności AED, np. poprzez montaż urządzeń w łatwo dostępnych miejscach na zewnątrz budynków" a także o lepsze oznakowanie ich lokalizacji.

"Zdarzenie na Jasnych Błoniach pokazało, że wciąż istnieje potrzeba w zakresie zwiększania dostępności defibrylatorów AED, jak i w świadomości mieszkańców oraz pracowników instytucji publicznych na temat ich lokalizacji i użycia. W związku z tym uważam, że konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w takich sytuacjach"

- czytamy w interpelacji radnego.

Natomiast radny Mariusz Gieryga (KO) przypomina o planach sprzed kilku lat, dotyczących zakupu większej ilości defibrylatorów.

"Kilka lat temu Ochotnicza Straż Pożarna Gryf postulowała o zakup i rozmieszczenie 100 defibrylatorów AED w Szczecinie. Gmina Miasto Szczecin miała pokryć jedynie 15% wkładu własnego, a reszta środków miała pochodzić z Funduszu Inicjatyw Społecznych"

- pisze radny i pyta o podjęte działania w tej sprawie.

Gdzie znajdziemy defibrylatory AED w Szczecinie?

Na terenie Szczecina znajduje się obecnie ponad 70 defibrylatorów AED. Urządzenia znajdują się m.in. w urzędach, centrach handlowych i przychodniach. Listę ich lokalizacji można znaleźć m.in. na stronie WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Na stronie urzędu miasta znajduje się również mapa z ogólnodostępnymi defibrylatorami AED. Istnieją też aplikacje mobilne, które pomagają w odnalezieniu takich urządzeń.

Wielu z nas nie reaguje

Odrębną kwestią pozostaje brak reakcji w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Niestety często zdarza się, że widząc osobę, która leży na ławce, przechodnie odwracają wzrok. Poza znieczulicą, dużym problemem jest również brak umiejętności udzielania pierwszej pomocy, na co zwracają uwagę internauci piszący komentarze w mediach społecznościowych.

"Tyle razy przechodzimy obok czyjejś śmierci obojętnie, nie zdając sobie sprawy, że następnym razem to będzie bliska osoba..."

"Panuje okropna znieczulica a ludzie będą jeszcze bardziej obojętni na krzywdy"

"Ta tragedia uświadamia nam, jak mało wiemy o udzielaniu pierwszej pomocy"

"Ludzie już nie czują empatii..."

"Ludzie są okropni w tych czasach! Nikt nie podejdzie i pomoże!"

"Człowiek umiera i nikt nie wie jak się nim zająć..."

- czytamy w komentarzach.

