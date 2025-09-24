Spowodował karambol i uciekł. 40-latek w BMW wpadł w ręce policji

Spis treści
Wypadek i ucieczka z miejsca zdarzenia
Do zdarzenia doszło na początku września. Dyżurny myśliborskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym pomiędzy miejscowościami Dębno i Cychry.
- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że na skutek niewłaściwie podjętego manewru wyprzedzania ciągu czterech pojazdów przez kierującego osobowym BMW, doszło do wypadku drogowego z udziałem czterech pojazdów - informuje asp. szt. Jacek Poleszczuk z KPP w Myśliborzu. - W wyniku tego zdarzenia jeden z pokrzywdzonych z rozległymi obrażeniami ciała został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.
Sprawca karambolu oddalił się z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanym. Policjanci z Myśliborza i Dębna, którzy prowadzili działania na miejscu wypadku, natychmiast rozpoczęli poszukiwania pirata drogowego.
Sprawca zatrzymany
Intensywne działania dębnowskich śledczych doprowadziły do ustalenia, a następnie zatrzymania pirata drogowego, który spowodował wypadek.
- Sprawcą zdarzenia okazał się 40-letni, mieszkaniec gminy Lubiszyn, który feralnego dnia prowadził swoje BMW - dodaje asp. szt. Jacek Poleszczuk.
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
Zarzuty dla pirata drogowego. Co mu grozi?
Po zebraniu materiału dowodowego, 40-latkowi przedstawiono zarzuty spowodowania wypadku drogowego i ucieczki z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów.
Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Za popełnione przestępstwo pirat drogowy odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia.