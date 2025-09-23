Myśleli, że są niewidzialni. Złodzieje kabli mieli wyjątkowego pecha

Termowizja kontra złodzieje

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Stargardzie prowadzili nocne działania na terenie modernizowanej linii kolejowej. Jak informuje SOK, aby jeszcze skuteczniej chronić infrastrukturę kolejową, patrol wykorzystał kamerę termowizyjną. To właśnie dzięki niej mundurowi przyłapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy kradli kable aluminiowe. Jeden ze sprawców został od razu ujęty.

Łupem padły kable

Złodziejem okazał się 37-letni mieszkaniec Stargardu. Jak informuje Straż Ochrony Kolei, łącznie zabezpieczono niemal 100 metrów kabla w zwojach oraz pięć worków przewodów pociętych już na kawałki. Skradzione mienie stanowiło własność Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie.

Złodziej w rękach policji

Funkcjonariusze SOK przekazali złodzieja wraz z zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi do dyspozycji policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. Poinformowano również monterów Sekcji Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Stargardzie. Teraz mężczyzna odpowie za swoje czyny przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności.

