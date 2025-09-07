Spieniona fontanna w szczecińskim parku. Kosztowny żart zepsuł mieszkańcom koniec lata

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-07 7:30

Mieszkańcy szczeciński Podjuch są oburzeni po tym, jak nieznani sprawcy wlali do fontanny w Parku Wolności substancję powodującą silne pienienie. Kosztowny żart może spowodować skrócenie sezonu działania fontanny i generuje wysokie koszty czyszczenia.

Piana w fontannie

i

Autor: Facebook / RO Podjuchy/ Pixabay.com
Szczecin SE Google News

W sobotę, 6 września, Rada Osiedla Podjuchy w Szczecinie poinformowała o incydencie w Parku Wolności, który może mieć poważne konsekwencje finansowe dla miasta i jego mieszkańców. Ktoś wlał do fontanny substancję, która spowodowała powstanie ogromnej ilości piany.

Polecany artykuł:

Sezon na szczecińskie fontanny w pełni. Nie wszędzie jednak popłynie woda

Kosztowny żart w Parku Wolności. Mieszkańcy Szczecina wściekli

„Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny 'żart' w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich”

– czytamy we wpisie Rady Osiedla Podjuchy.

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze oburzonych mieszkańców.

  • "Głupota ludzka nie ma granic"
  • "Masakra. Szkoda, że nie mamy monitoringu. Sprawca powinien ponieść koszty"
  • "Brak słów"

- piszą mieszkańcy

Sezon może się skończyć wcześniej

Maria Bohuń, radna Rady Osiedla Podjuchy, w rozmowie z TVN24 podkreśliła powagę sytuacji. Zwróciła uwagę, że incydent może skutkować skróceniem sezonu działania fontanny, który planowo miał trwać do końca września.

- Obiekt miał działać do końca września, dużo osób w tym rodziny z dziećmi czy młodzież często tu przychodzi – dodała radna.

Służby w akcji. Jakie będą konsekwencje dla sprawców?

Sprawa została zgłoszona do straży miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych, który zarządza fontannami w Szczecinie. Służby miejskie szacują koszty czyszczenia i ewentualnego ponownego uruchomienia fontanny. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą sprawcom tego bezmyślnego aktu wandalizmu. Ich ustalenie będzie utrudnione, ponieważ teren w okół fontanny nie jest objęty monitoringiem.

Sonda
Czy kary dla wandali są za niskie?
Fontanny w Szczecinie
50 zdjęć
Sezon na szczecińskie fontanny w pełni
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FONTANNA
FONTANNY W SZCZECINIE
WANDALIZM
SZCZECIN PODJUCHY