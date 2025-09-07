W sobotę, 6 września, Rada Osiedla Podjuchy w Szczecinie poinformowała o incydencie w Parku Wolności, który może mieć poważne konsekwencje finansowe dla miasta i jego mieszkańców. Ktoś wlał do fontanny substancję, która spowodowała powstanie ogromnej ilości piany.

Kosztowny żart w Parku Wolności. Mieszkańcy Szczecina wściekli

„Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny 'żart' w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich”

– czytamy we wpisie Rady Osiedla Podjuchy.

Pod wpisem pojawiły się liczne komentarze oburzonych mieszkańców.

"Głupota ludzka nie ma granic"

"Masakra. Szkoda, że nie mamy monitoringu. Sprawca powinien ponieść koszty"

"Brak słów"

- piszą mieszkańcy

Sezon może się skończyć wcześniej

Maria Bohuń, radna Rady Osiedla Podjuchy, w rozmowie z TVN24 podkreśliła powagę sytuacji. Zwróciła uwagę, że incydent może skutkować skróceniem sezonu działania fontanny, który planowo miał trwać do końca września.

- Obiekt miał działać do końca września, dużo osób w tym rodziny z dziećmi czy młodzież często tu przychodzi – dodała radna.

Służby w akcji. Jakie będą konsekwencje dla sprawców?

Sprawa została zgłoszona do straży miejskiej i Zakładu Usług Komunalnych, który zarządza fontannami w Szczecinie. Służby miejskie szacują koszty czyszczenia i ewentualnego ponownego uruchomienia fontanny. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą sprawcom tego bezmyślnego aktu wandalizmu. Ich ustalenie będzie utrudnione, ponieważ teren w okół fontanny nie jest objęty monitoringiem.

