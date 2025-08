Śmiertelny wypadek w Storkowie. Opel rozbił się na drzewie. Dwie osoby nie żyją!

Storkowo. Samochód uderzył w drzewo. Dwie osoby zginęły na miejscu

Do tragedii doszło we wtorek (5 sierpnia). Kierująca oplem corsą zjechała na przeciwległy pas ruchu i uderzyła w drzewo. Pojazdem jechały dwie osoby: kobieta i mężczyzna kobieta.

Po wypadku osoby postronne usłyszały huk. Przybiegły na miejsce zdarzenia i próbowały pomóc, gasząc pojazd gaśnicą. Poszkodowana kobieta została wyciągnięta z pojazdu przez osoby postronne. Próbowały ją reanimować do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe. Wyciągnęli go interweniujący strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych. Niestety, zarówno kierującej, jak i pasażera, nie udało się uratować. Po wypadku droga w miejscu zdarzenia była zablokowana.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

