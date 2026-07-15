Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Po ubiegłotygodniowych zawirowaniach pogodowych nie ma już śladu, a warunki nad morzem są wprost idealne na spokojny relaks. Na obu tutejszych plażach panuje spokój, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Oto szczegółowe parametry dla poszczególnych kąpielisk w Trzęsaczu:

Kąpielisko Trzęsacz – plaża jest otwarta . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 18°C . Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr zaledwie 1 m/s ) gwarantuje brak wysokich fal. Oficjalne badanie czystości wody z 14 lipca potwierdziło, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli .

– plaża jest . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Prawie bezwietrzna pogoda (wiatr zaledwie ) gwarantuje brak wysokich fal. Oficjalne badanie czystości wody z 14 lipca potwierdziło, że jest ona . Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również warunki są sprzyjające i plaża jest otwarta dla wszystkich wczasowiczów. Termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma temperaturę 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna – sanepid ocenił ją pozytywnie podczas ostatnich testów.

Stabilne warunki i brak silnych prądów to doskonała okazja, by po okresie gwałtownego sztormu bezpiecznie wejść do wody. Kolejna ocena jakości wody planowana jest na 20 lipca, co gwarantuje stały monitoring bezpieczeństwa turystów.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich, którzy obawiają się sezonowego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Zarówno główne kąpielisko, jak i plaża wschodnia są wolne od tego uciążliwego zjawiska. Woda spełnia rygorystyczne normy sanitarne, co potwierdzają najświeższe kontrole, więc można bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Trzęsaczu przynosi wymarzoną aurę dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających spokojnego odpoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C i niemal całkowicie stojącym powietrzu (wiatr 1 m/s), Bałtyk przypomina dziś gładką taflę jeziora. Choć warunki są wyśmienite, pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się tylko w miejscach strzeżonych, aby letni wypoczynek pozostawił po sobie wyłącznie miłe wspomnienia.

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