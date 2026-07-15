Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

To idealny moment na zaplanowanie dnia na plaży. Po niedawnych sztormach nie ma już śladu, a Bałtyk w okolicach gminy Rewal jest obecnie niezwykle spokojny. Co ciekawe, na plażowiczów czeka dziś nie tylko spokojne morze, ale również sportowe emocje – 15 lipca przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego od godziny 17:00 ruszają zapisy na tradycyjny bieg „Nadmorska Bieganina”, który wystartuje jutro rano spod zabytkowej latarni morskiej.

Planując kąpiel, warto zapoznać się ze szczegółowym, oficjalnym zestawieniem warunków panujących na poszczególnych kąpieliskach w Niechorzu:

Kąpielisko Niechorze Centrum: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast wody 18°C . Wiatr ucichł do całkowitego bezruchu ( 0 m/s ), co gwarantuje brak fal. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca.

Woda jest w pełni (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr ucichł do całkowitego bezruchu ( ), co gwarantuje brak fal. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Niechorze 2: Warunki są identyczne – woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza to 21°C , a wody 18°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Następna kontrola sanitarna odbędzie się 20 lipca.

Warunki są identyczne – woda jest (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza to , a wody . Słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Następna kontrola sanitarna odbędzie się 20 lipca. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia: Bezpieczna strefa do pływania z wodą przydatną do kąpieli (ocena z 15 lipca). Termometry wskazują 21°C w cieniu, a woda ma orzeźwiające 18°C . Delikatny zefir o sile 1 m/s sprzyja plażowaniu. Kolejne badanie wody zaplanowano na 20 lipca.

Bezpieczna strefa do pływania z wodą (ocena z 15 lipca). Termometry wskazują w cieniu, a woda ma orzeźwiające . Delikatny zefir o sile sprzyja plażowaniu. Kolejne badanie wody zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia: Woda spełnia wszelkie normy i jest przydatna do kąpieli (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi 21°C , woda ma 18°C , a wiatr wieje z symboliczną prędkością 1 m/s . Następna ocena stanu wody nastąpi 20 lipca.

Woda spełnia wszelkie normy i jest (ocena z 15 lipca). Temperatura powietrza wynosi , woda ma , a wiatr wieje z symboliczną prędkością . Następna ocena stanu wody nastąpi 20 lipca. Niechorze plaża zachodnia 2: Ostatni z monitorowanych punktów również zaprasza do bezpiecznej rekreacji – woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 15 lipca). Temperatura otoczenia to 21°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s. Następne badanie wody zaplanowano na 20 lipca.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią nagle zamknąć nadmorskie plaże, nadchodzą doskonałe wiadomości. Na żadnym z pięciu monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda w rejonie Niechorza jest całkowicie czysta i bezpieczna pod kątem mikrobiologicznym oraz biologicznym. Sytuacja na otwartym Bałtyku w zachodniopomorskim pozostaje stabilna i wolna od uciążliwych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 15 lipca przynosi stabilną, przyjemną aurę z temperaturą powietrza sięgającą 21°C i orzeźwiającym Bałtykiem o temperaturze 18°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 0-1 m/s, warunki do pływania są niemal basenowe. Choć pogoda zachęca do beztroski, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na masztach ratowniczych (biała pozwala na kąpiel, czerwona kategorycznie jej zabrania) oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek czuwających nad bezpieczeństwem ratowników WOPR.

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