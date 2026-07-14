Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 12:07

Po burzliwym i wietrznym początku lipca, który zmusił ratowników do wywieszenia czerwonych flag na zachodniopomorskim wybrzeżu, wtorek 14 lipca przynosi wyczekiwane uspokojenie. Warunki w Trzęsaczu wreszcie się ustabilizowały, co pozwala na bezpieczne otwarcie tutejszych plaż dla wszystkich spragnionych morskich kąpieli. Znamy szczegółowe parametry pogody i czystości wody dla obu lokalnych kąpielisk, które w pełni zapraszają turystów.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Trzęsaczu. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Po okresie gwałtownej aury, silnego wiatru i niebezpiecznych prądów wstecznych, które paraliżowały plaże w ubiegłym tygodniu, pogoda nad Bałtykiem wreszcie sprzyja urlopowiczom. Zgodnie z najnowszymi pomiarami z 14 lipca, w Trzęsaczu bezpiecznie otwarte są oba oficjalne kąpieliska. Warunki do rekreacji są bardzo dobre, a wiatr niemal zupełnie ucichł, osiągając zaledwie 2 m/s. Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można bezpiecznie zażywać kąpieli:

  • Kąpielisko Trzęsacz – plaża jest w pełni dostępna dla turystów, a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast woda w morzu ma 18°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia komfortowy wypoczynek bez dokuczliwych powiewów.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również panują znakomite warunki do plażowania. Parametry są identyczne: temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Jakość wody spełnia wszelkie normy sanitarne i jest całkowicie bezpieczna dla kąpiących się.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Badania wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli, a czysty, otwarty Bałtyk w tej części wybrzeża pozostaje wolny od zielonego zakwitu. Oznacza to, że turyści mogą bez żadnych obaw o zdrowie korzystać z uroków morskiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Trzęsaczu przynosi stabilne, umiarkowane warunki – 21°C w cieniu i orzeźwiające 18°C w wodzie to idealny zestaw na spokojny, regeneracyjny relaks na piasku przy minimalnym wietrze. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad polskim morzem potrafi ulec zmianie w mgnieniu oka. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli – niezależnie od tego, jak kusząco mogą wyglądać morskie fale. Słuchajmy poleceń ratowników, dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich i cieszmy się bezpiecznym urlopem nad Bałtykiem!

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