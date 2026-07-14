Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 12:06

Po niedawnych, gwałtownych sztormach na środkowym wybrzeżu Bałtyku, które wywołały nagłe tąpnięcie temperatury wody, 14 lipca przynosi wyczekiwaną stabilizację pogody w Darłowie. Dzisiejszy raport przynosi świetne wieści dla urlopowiczów – wszystkie lokalne plaże są bezpieczne i w pełni dostępne do kąpieli. Słaby wiatr i spokojne morze stwarzają doskonałe warunki do nadmorskiego wypoczynku.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza w Darłowie. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo. Czy w Darłowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Dzięki uspokojeniu się aury nad Bałtykiem, na wszystkich plażach w Darłowie panują dziś doskonałe, stabilne warunki do wypoczynku. Ratownicy nie mieli żadnych podstaw do wywieszania czerwonych flag, co oznacza, że woda jest w pełni dostępna dla kąpiących się. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie korzystać z morskich kąpieli:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 17°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: bezpieczne warunki z temperaturą powietrza 19°C i wody 17°C przy słabym wietrze 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: idealne na spokojny relaks; powietrze 19°C, woda 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: zachęca do rekreacji z temperaturą powietrza 19°C, wody 17°C oraz wiatrem 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: po zachodniej stronie również panują świetne warunki – powietrze 19°C, woda 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: otwarta, bezpieczna strefa; temperatura powietrza to 19°C, morza 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: zaprasza plażowiczów stabilną pogodą; powietrze 19°C, woda 17°C, wiatr 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: tu również obowiązuje flaga zezwalająca na kąpiel; powietrze 19°C, woda 17°C, a wiatr to zaledwie 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy przed wejściem do wody obawiają się uciążliwych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne dane sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda w tym rejonie jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Ostatnia kompleksowa ocena przydatności wody miała miejsce pod koniec czerwca, a kolejne rutynowe badanie próbek wody zaplanowano właśnie na dziś, czyli 14 lipca 2026 roku. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z morskich fal, ciesząc się czystym i przejrzystym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Darłowie stwarza świetne warunki do rekreacji na świeżym powietrzu. Temperatura powietrza osiąga przyjemne 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny. Należy jednak pamiętać, że po niedawnych sztormach temperatura wody spadła i wynosi obecnie 17°C. Taka woda może wydawać się rześka, dlatego przed zanurzeniem się warto stopniowo oswajać organizm z temperaturą, aby zapobiec szokowi termicznemu.

Niezależnie od doskonałych prognoz, złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor powiewającej flagi. Słuchaj poleceń ratowników i kąp się wyłącznie w miejscach strzeżonych – bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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