Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla osób planujących wtorkowy relaks nad wodą mamy doskonałe wiadomości. Wszystkie monitorowane plaże w kurorcie są w pełni dostępne, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z morskich kąpieli. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Powietrze ogrzało się dziś do przyjemnych 21°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s ) woda jest spokojna. Ostatnie badanie z 9 lipca potwierdziło pełne bezpieczeństwo i przydatność wody do kąpieli.

Powietrze ogrzało się dziś do przyjemnych , a woda w Bałtyku ma . Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie ) woda jest spokojna. Ostatnie badanie z 9 lipca potwierdziło pełne bezpieczeństwo i przydatność wody do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna (badanie z 9 lipca, kolejny pomiar zaplanowano na 17 lipca).

Parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest czysta i bezpieczna (badanie z 9 lipca, kolejny pomiar zaplanowano na 17 lipca). Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna oaza dla rodzin. Termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma 18°C , a wiatr to łagodne 1 m/s . Jakość wody została oceniona pozytywnie 9 lipca, co gwarantuje udaną i bezpieczną kąpiel.

Bezpieczna oaza dla rodzin. Termometry wskazują w cieniu, woda ma , a wiatr to łagodne . Jakość wody została oceniona pozytywnie 9 lipca, co gwarantuje udaną i bezpieczną kąpiel. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Położone w malowniczej okolicy kąpielisko również kusi idealną pogodą. Przy temperaturze powietrza 21°C, wody 18°C i wietrze 1 m/s, jest to świetne miejsce na ucieczkę od zgiełku. Sanepid potwierdził przydatność wody w badaniu z 9 lipca.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności ani zakwitu sinic. Sytuacja na zachodnim wybrzeżu jest wyjątkowo stabilna i bezpieczna. Choć w mediach pojawiają się doniesienia o problemach z sinicami w innych częściach kraju, m.in. nad Zatoką Gdańską, Świnoujście pozostaje wolne od tego uciążliwego zjawiska. Lokalne wody są regularnie badane przez służby sanitarne, a dotychczasowe analizy nie wykazują żadnych powodów do niepokoju.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, wtorek w Świnoujściu oferuje wręcz komfortowe warunki do plażowania. Stabilna temperatura powietrza na poziomie 21°C, woda o temperaturze 18°C oraz minimalny wiatr stwarzają idealną okazję do relaksu nad morzem. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się bardzo szybko. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników oraz bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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