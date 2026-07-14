Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Znakomity stan morza i spokojna aura sprawiają, że cztery oficjalne, strzeżone plaże w kurorcie kuszą turystów czystą wodą i brakiem groźnych prądów wstecznych, które jeszcze niedawno paraliżowały wybrzeże. Warto podkreślić, że tutejsze plaże szczycą się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, co potwierdza ich najwyższą jakość i doskonałą infrastrukturę. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie zażywać morskich kąpieli:

Kąpielisko „Centralna” – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 13 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 19°C , a wody 18°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje niemal bezfalowe morze.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 13 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a wody . Słaby wiatr wiejący z prędkością gwarantuje niemal bezfalowe morze. Kąpielisko „Fregata” – idealne miejsce dla rodzin. Parametry są identyczne: woda o temperaturze 18°C jest czysta i bezpieczna, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

– idealne miejsce dla rodzin. Parametry są identyczne: woda o temperaturze jest czysta i bezpieczna, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Kąpielisko „Muszla” – zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel. Warunki tlenowe i mikrobiologiczne wody są bez zarzutu, a delikatny zefir ( 2 m/s ) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

– zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel. Warunki tlenowe i mikrobiologiczne wody są bez zarzutu, a delikatny zefir ( ) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko „Nadbrzeżna” – to tutaj dumnie powiewa Błękitna Flaga. Woda spełnia wszelkie rygorystyczne normy sanitarne, a jej temperatura wynosi 18°C przy temperaturze powietrza 19°C.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letniej zmory polskiego morza – na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano żadnego zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów (problemy z nimi mają obecnie m.in. niektóre plaże w Trójmieście czy na Kaszubach), w Ustroniu Morskim woda jest krystalicznie czysta. Przeprowadzone 13 lipca badania Sanepidu jednoznacznie potwierdziły, że morze jest wolne od toksycznych cyjanobakterii i w pełni bezpieczne dla kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem umiarkowanego ciepła i wyjątkowo spokojnego morza. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, warunki są doskonałe do aktywnego wypoczynku. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że na Bałtyku nie uświadczymy dziś wysokich fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy od naszej odpowiedzialności. Złotą zasadą każdego plażowicza jest kąpiel wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników, bezwzględne stosowanie się do ich poleceń oraz stałe kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku – biała oznacza bezpieczne wejście, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz kąpieli.

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