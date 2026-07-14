Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po niedawnych zmaganiach z porywistym wiatrem i falami, które przetoczyły się przez polskie wybrzeże na początku lipca, nadszedł czas na pełną stabilizację aury. Dzisiejsze odczyty potwierdzają, że we wszystkich wyznaczonych strefach rekreacyjnych w Niechorzu woda została sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że plaże są otwarte dla wszystkich chętnych. Ze względu na niedawne przejście głębokiego niżu „Bernadette”, temperatura wody w Bałtyku uległa zauważalnemu obniżeniu i wynosi obecnie 18°C. To jednak idealna okazja do przyjemnego orzeźwienia w słoneczny dzień.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Niechorzu, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko Niechorze Centrum – otwarte; temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody to rześkie 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza.

– otwarte; temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody to rześkie 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co gwarantuje spokojną taflę morza. Kąpielisko Niechorze 2 – otwarte; doskonałe warunki do rekreacji z temperaturą powietrza 21°C, temperaturą wody 18°C oraz słabym wiatrem osiągającym 2 m/s.

– otwarte; doskonałe warunki do rekreacji z temperaturą powietrza 21°C, temperaturą wody 18°C oraz słabym wiatrem osiągającym 2 m/s. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – otwarte; zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel przy temperaturze powietrza na poziomie 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrznej aurze (2 m/s).

– otwarte; zaprasza plażowiczów na bezpieczną kąpiel przy temperaturze powietrza na poziomie 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrznej aurze (2 m/s). Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – otwarte; tu również panują identyczne, bardzo spokojne warunki: powietrze 21°C, woda 18°C i łagodny wiatr 2 m/s.

– otwarte; tu również panują identyczne, bardzo spokojne warunki: powietrze 21°C, woda 18°C i łagodny wiatr 2 m/s. Niechorze plaża zachodnia 2 – otwarte; ostatnia z monitorowanych stref rekreacyjnych także oferuje pełen komfort przy temperaturze powietrza 21°C, wodzie o temperaturze 18°C i wietrze 2 m/s.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się nagłego zamknięcia plaż mamy bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia sinic. Choć w niektórych rejonach kraju – szczególnie w osłoniętych wodach Zatoki Gdańskiej – zakwity tych bakterii potrafią okresowo paraliżować ruch turystyczny, otwarte morze w rejonie Niechorza pozostaje w pełni czyste i bezpieczne. Ostatnie silne falowanie i chłodniejsze wody po sztormie skutecznie zapobiegły rozwojowi tych mikroorganizmów, dzięki czemu stan sanitarny na lokalnych plażach jest nienaganny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 14 lipca w Niechorzu przynosi stabilną, przyjemną aurę z temperaturą powietrza wynoszącą 21°C oraz orzeźwiającym Bałtykiem o temperaturze 18°C. Bardzo słaby wiatr (2 m/s) sprawia, że na morzu nie występują wysokie fale, co stwarza idealne warunki do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnej wodzie i pięknej pogodzie kluczowe jest stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na wieżach. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym absolutnym priorytetem.

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