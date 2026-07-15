Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-15 15:28

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i fali niespokojnego morza, środa 15 lipca przynosi upragniony spokój na wybrzeżu gminy Rewal. Wszystkie cztery tutejsze kąpieliska są dziś w pełni otwarte, a idealne warunki atmosferyczne i bezwietrzna aura zachęcają do bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Spokojny Bałtyk i doskonała jakość wody sprawiają, że to idealny moment na plażowanie oraz skorzystanie z lokalnych atrakcji, takich jak odbywający się rano bieg z cyklu Nadmorska Bieganina.

Pusta wieża ratownicza z białą flagą na słonecznej plaży w Rewalu. O bezpieczeństwie w wodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Sytuacja na plażach w Rewalu po przejściu fali sztormowej uległa całkowitej stabilizacji. Nadmorski wiatr ustał do minimalnego poziomu, co gwarantuje płaskie, bezpieczne morze bez groźnych fal czy prądów wstecznych. Wszystkie cztery kontrolowane kąpieliska w miejscowości otrzymały zielone światło od ratowników i są dziś w pełni dostępne dla turystów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach zarejestrowane 15 lipca:

  • Kąpielisko Rewal 2: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 14 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 18°C. Odnotowano niemal bezwietrzną aurę (wiatr 1 m/s). Sanepid ocenił jakość wody 14 lipca jako doskonałą.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Kąpielisko jest otwarte. Przyjemne 21°C w cieniu i 18°C w wodzie stwarzają świetne warunki. Wiatr o prędkości 1 m/s nie powoduje falowania. Woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak na pozostałych plażach – temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do wejścia do wody.

Warto dodać, że po aktywnym poranku na plaży, wieczorem w Rewalu również nie zabraknie emocji – w tutejszym amfiteatrze zaplanowano koncert popularnego artysty Skolima.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się sezonowego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w gminie Rewal. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni przejrzysta, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają jej bezpieczeństwo. Podczas gdy w niektórych rejonach województwa pomorskiego sinice potrafią okresowo krzyżować plany urlopowiczów, zachodniopomorskie plaże w Rewalu są dziś całkowicie wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa przynosi nam niezwykle stabilną i sprzyjającą aurę nad morzem. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C oraz temperaturze wody wynoszącej 18°C, warunki są niemal komfortowe do wypoczynku. Dodatkowo, symboliczny wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży może być nawet wyższa. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroskich kąpieli, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Warunki na morzu potrafią ulec zmianie w ułamku sekundy, a bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki