Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Sytuacja na plażach w Rewalu po przejściu fali sztormowej uległa całkowitej stabilizacji. Nadmorski wiatr ustał do minimalnego poziomu, co gwarantuje płaskie, bezpieczne morze bez groźnych fal czy prądów wstecznych. Wszystkie cztery kontrolowane kąpieliska w miejscowości otrzymały zielone światło od ratowników i są dziś w pełni dostępne dla turystów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach zarejestrowane 15 lipca:

Kąpielisko Rewal 2: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 14 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Ostatnie badanie czystości wody z 14 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli. Kąpielisko Rewal Centrum: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 18°C. Odnotowano niemal bezwietrzną aurę (wiatr 1 m/s). Sanepid ocenił jakość wody 14 lipca jako doskonałą.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 18°C. Odnotowano niemal bezwietrzną aurę (wiatr 1 m/s). Sanepid ocenił jakość wody 14 lipca jako doskonałą. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Kąpielisko jest otwarte . Przyjemne 21°C w cieniu i 18°C w wodzie stwarzają świetne warunki. Wiatr o prędkości 1 m/s nie powoduje falowania. Woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Przyjemne 21°C w cieniu i 18°C w wodzie stwarzają świetne warunki. Wiatr o prędkości 1 m/s nie powoduje falowania. Woda jest czysta i bezpieczna do kąpieli. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne jak na pozostałych plażach – temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a wiatr to łagodne 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do wejścia do wody.

Warto dodać, że po aktywnym poranku na plaży, wieczorem w Rewalu również nie zabraknie emocji – w tutejszym amfiteatrze zaplanowano koncert popularnego artysty Skolima.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się sezonowego zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w gminie Rewal. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni przejrzysta, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają jej bezpieczeństwo. Podczas gdy w niektórych rejonach województwa pomorskiego sinice potrafią okresowo krzyżować plany urlopowiczów, zachodniopomorskie plaże w Rewalu są dziś całkowicie wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środa przynosi nam niezwykle stabilną i sprzyjającą aurę nad morzem. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C oraz temperaturze wody wynoszącej 18°C, warunki są niemal komfortowe do wypoczynku. Dodatkowo, symboliczny wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na plaży może być nawet wyższa. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroskich kąpieli, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Warunki na morzu potrafią ulec zmianie w ułamku sekundy, a bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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