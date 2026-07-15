Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na całej linii brzegowej w Pobierowie panują stabilne i bezpieczne warunki, a ratownicy na żadnym stanowisku nie musieli wywieszać czerwonych flag. Tak doskonała sytuacja idealnie wpisuje się w trwający właśnie boom turystyczny na Pomorzu Zachodnim, w którym Pobierowo odgrywa jedną z głównych ról. Tłumy wczasowiczów, przyciągane m.in. głośnym otwarciem gigantycznego hotelu Gołębiewski oraz nowo uruchomionej tam strefy SPA, mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest spokojne, co tworzy świetne warunki do bezpiecznej rekreacji. Na każdym z monitorowanych obszarów temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C, natomiast woda w Bałtyku ma temperaturę 18°C. Oficjalne analizy laboratoryjne potwierdzają, że stan sanitarny wody jest bezzarzutny.

Oto pełna lista otwartych kąpielisk w Pobierowie, na których można dziś bezpiecznie wypoczywać:

Kąpielisko Pobierowo Centrum – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Pobierowo 2 – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

– otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – otwarte; temperatura wody: 18°C, powietrza: 21°C, wiatr: 1 m/s.

Wszystkie wymienione plaże posiadają aktualną ocenę przydatności wody do kąpieli z 14 lipca. Następne rutynowe badanie próbek zaplanowano na 20 lipca, co gwarantuje pełen monitoring bezpieczeństwa przez najbliższe dni.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają bardzo dobre informacje, które uspokoją wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu niebezpiecznych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych obszarów w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne stale monitorują sytuację, co pozwala na beztroskie korzystanie z letnich atrakcji.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie to prawdziwy synonim udanego i bezpiecznego wypoczynku nad morzem. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz minimalnym wietrze o sile 1 m/s, plażowanie jest czystą przyjemnością. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny pobyt nad Bałtykiem zawsze wymaga czujności. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne zwracanie uwagi na kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników oraz ścisłe stosowanie się do ich poleceń. Nawet przy tak spokojnym morzu jak dziś, odpowiedzialność i zdrowy rozsądek na wodzie stanowią klucz do udanego urlopu.

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