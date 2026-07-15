Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Po niezwykle trudnym początku lipca, kiedy to szalejący na Bałtyku silny wiatr i wysokie fale zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na niemal całym wybrzeżu, na plażach Pogorzelicy zapanował upragniony spokój. Choć niedawny sztorm Bernadette pozostawił po sobie ślad w postaci nieco chłodniejszej wody, warunki na całym lokalnym wybrzeżu są dzisiaj wyśmienite. Sprawdź stan poszczególnych plaż:

Kąpielisko Pogorzelica 2: Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast wody 18°C . Wiatr jest ledwo odczuwalny (zaledwie 1 m/s ), a na plaży nie obowiązują żadne ograniczenia. Następne rutynowe badanie wody zaplanowano na 20 lipca.

Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi , natomiast wody . Wiatr jest ledwo odczuwalny (zaledwie ), a na plaży nie obowiązują żadne ograniczenia. Następne rutynowe badanie wody zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Wszystkie parametry są doskonałe. Temperatura powietrza to 21°C , a wody 18°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Sanepid potwierdził pełną przydatność wody do kąpieli.

Wszystkie parametry są doskonałe. Temperatura powietrza to , a wody . Przy wietrze wiejącym z prędkością morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi. Sanepid potwierdził pełną przydatność wody do kąpieli. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Zaprasza wszystkich miłośników słońca. Warunki są identyczne – powietrze ma 21°C , woda 18°C , a wiatr osiąga prędkość 1 m/s . Kąpielisko jest w pełni otwarte, a kolejne badanie mikrobiologiczne wody odbędzie się 20 lipca.

Zaprasza wszystkich miłośników słońca. Warunki są identyczne – powietrze ma , woda , a wiatr osiąga prędkość . Kąpielisko jest w pełni otwarte, a kolejne badanie mikrobiologiczne wody odbędzie się 20 lipca. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Bezpieczna strefa kąpielowa jest dostępna dla każdego bez żadnych zakazów. Temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, przy spokojnym wietrze 1 m/s. Woda spełnia najwyższe normy sanitarne.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów i bakterii. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole ratowników potwierdzają, że na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Bałtyk w tej części wybrzeża jest wolny od niebezpiecznych toksyn, dzięki czemu urlopowicze mogą bez żadnych obaw zażywać morskich kąpieli. Sytuacja na zachodniopomorskich plażach pod tym względem wygląda obecnie wzorowo, co pozwala na w pełni spokojny relaks nad wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Zarówno umiarkowana temperatura powietrza (21°C), jak i rześka woda (18°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą sprzyjają komfortowemu wypoczynkowi. Choć pogoda zachęca do wejścia do morza, warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopu. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo. Warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność i zdrowy rozsądek to klucz do udanego wypoczynku nad polskim morzem.

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