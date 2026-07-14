Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają
Warunki na plażach w Pobierowie są obecnie wprost doskonałe do letniego wypoczynku. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormach z początku miesiąca, morze uspokoiło się, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s stwarza idealne warunki do plażowania. Na wszystkich pięciu monitorowanych stanowiskach woda jest czysta i bezpieczna. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:
- Kąpielisko Pobierowo 2 – temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody w morzu 18°C. Warunki są w pełni bezpieczne, a woda przydatna do kąpieli.
- Kąpielisko Pobierowo Centrum – w samym sercu miejscowości również odnotowano 21°C w cieniu oraz orzeźwiające 18°C w wodzie. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich wczasowiczów.
- Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – świetne miejsce na spokojniejszy relaks. Parametry są identyczne: powietrze 21°C, woda 18°C przy minimalnym wietrze.
- Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – wyjątkowe miejsce na mapie kurortu, które w tym sezonie zasłużenie może pochwalić się prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura wody wynosi tu 18°C przy powietrzu na poziomie 21°C.
- Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – położone w sąsiedztwie certyfikowanej plaży, oferuje dokładnie te same, świetne warunki: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz znikomą prędkość wiatru.
Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację
Dla wszystkich planujących kąpiele w morzu mamy doskonałe informacje – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda na całej długości tutejszego wybrzeża jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Choć wysokie temperatury latem sprzyjają namnażaniu się tych mikroorganizmów, to obecne warunki nad otwartym Bałtykiem gwarantują bezpieczne i higieniczne warunki rekreacji wodnej.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejsza aura w Pobierowie wyjątkowo sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 21°C, umiarkowanie nagrzana woda (18°C) oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) dają świetną okazję do relaksu na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!