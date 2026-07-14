Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Warunki na plażach w Pobierowie są obecnie wprost doskonałe do letniego wypoczynku. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormach z początku miesiąca, morze uspokoiło się, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s stwarza idealne warunki do plażowania. Na wszystkich pięciu monitorowanych stanowiskach woda jest czysta i bezpieczna. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

Kąpielisko Pobierowo 2 – temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody w morzu 18°C . Warunki są w pełni bezpieczne, a woda przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a wody w morzu . Warunki są w pełni bezpieczne, a woda przydatna do kąpieli. Kąpielisko Pobierowo Centrum – w samym sercu miejscowości również odnotowano 21°C w cieniu oraz orzeźwiające 18°C w wodzie. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich wczasowiczów.

– w samym sercu miejscowości również odnotowano w cieniu oraz orzeźwiające w wodzie. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich wczasowiczów. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – świetne miejsce na spokojniejszy relaks. Parametry są identyczne: powietrze 21°C , woda 18°C przy minimalnym wietrze.

– świetne miejsce na spokojniejszy relaks. Parametry są identyczne: powietrze , woda przy minimalnym wietrze. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – wyjątkowe miejsce na mapie kurortu, które w tym sezonie zasłużenie może pochwalić się prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi , potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura wody wynosi tu 18°C przy powietrzu na poziomie 21°C .

– wyjątkowe miejsce na mapie kurortu, które w tym sezonie zasłużenie może pochwalić się prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem , potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura wody wynosi tu przy powietrzu na poziomie . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – położone w sąsiedztwie certyfikowanej plaży, oferuje dokładnie te same, świetne warunki: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz znikomą prędkość wiatru.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących kąpiele w morzu mamy doskonałe informacje – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda na całej długości tutejszego wybrzeża jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Choć wysokie temperatury latem sprzyjają namnażaniu się tych mikroorganizmów, to obecne warunki nad otwartym Bałtykiem gwarantują bezpieczne i higieniczne warunki rekreacji wodnej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Pobierowie wyjątkowo sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 21°C, umiarkowanie nagrzana woda (18°C) oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) dają świetną okazję do relaksu na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie