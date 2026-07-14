Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 12:09

Po fali gwałtownych sztormów z początku lipca, które na jakiś czas zakłóciły wypoczynek nad Bałtykiem, na zachodniopomorskim wybrzeżu wreszcie nastał upragniony spokój. We wtorek, 14 lipca, wszystkie plaże w Pobierowie są w pełni otwarte dla wczasowiczów, a woda w morzu jest bezpieczna i zachęca do orzeźwiających kąpieli. To doskonały moment, by w bezpieczny sposób skorzystać z uroków polskiego wybrzeża.

Drewniana wieża ratownicza na piaszczystej plaży z białą flagą. O warunkach kąpieli w Pobierowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Warunki na plażach w Pobierowie są obecnie wprost doskonałe do letniego wypoczynku. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i sztormach z początku miesiąca, morze uspokoiło się, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s stwarza idealne warunki do plażowania. Na wszystkich pięciu monitorowanych stanowiskach woda jest czysta i bezpieczna. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk:

  • Kąpielisko Pobierowo 2 – temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody w morzu 18°C. Warunki są w pełni bezpieczne, a woda przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pobierowo Centrum – w samym sercu miejscowości również odnotowano 21°C w cieniu oraz orzeźwiające 18°C w wodzie. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich wczasowiczów.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – świetne miejsce na spokojniejszy relaks. Parametry są identyczne: powietrze 21°C, woda 18°C przy minimalnym wietrze.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – wyjątkowe miejsce na mapie kurortu, które w tym sezonie zasłużenie może pochwalić się prestiżowym, międzynarodowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, potwierdzającym najwyższe standardy czystości i bezpieczeństwa. Temperatura wody wynosi tu 18°C przy powietrzu na poziomie 21°C.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – położone w sąsiedztwie certyfikowanej plaży, oferuje dokładnie te same, świetne warunki: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz znikomą prędkość wiatru.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących kąpiele w morzu mamy doskonałe informacje – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdza, że woda na całej długości tutejszego wybrzeża jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Choć wysokie temperatury latem sprzyjają namnażaniu się tych mikroorganizmów, to obecne warunki nad otwartym Bałtykiem gwarantują bezpieczne i higieniczne warunki rekreacji wodnej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsza aura w Pobierowie wyjątkowo sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 21°C, umiarkowanie nagrzana woda (18°C) oraz niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) dają świetną okazję do relaksu na piasku. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdzaj kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SINICE