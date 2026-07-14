Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 12:10

Po niedawnych, gwałtownych sztormach i masowych zakazach kąpieli, które na początku miesiąca sparaliżowały zachodniopomorskie plaże, nadbałtycka aura wreszcie wraca do normy. Wypoczywający w Rewalu mogą odetchnąć z ulgą – 14 lipca przynosi wymarzone warunki do plażowania przy bardzo łagodnym wietrze i w pełni otwartych kąpieliskach. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd aktualnej sytuacji nad wodą, ułatwiający bezpieczne zaplanowanie dzisiejszego popołudnia.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Rewalu. O warunkach nad wodą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Wszystkie oficjalnie monitorowane plaże w gminie Rewal są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Bałtyk znacznie się uspokoił – prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych, wysokich fal i bezpieczne warunki do rekreacji. Temperatura wody sięga orzeźwiających 18°C, natomiast powietrze nagrzało się do przyjemnych 21°C.

Oto lista lokalnych kąpielisk, na których bez obaw można zażywać kąpieli:

  • Kąpielisko Rewal 2: woda w pełni zdatna do kąpieli (najnowsze badanie z 14 lipca), temperatura powietrza 21°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: bezpieczna woda przydatna do kąpieli (oceniona 14 lipca), temperatura powietrza 21°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: woda czysta i zdatna do kąpieli, temperatura powietrza 21°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: pełna przydatność wody do kąpieli potwierdzona 14 lipca, temperatura powietrza 21°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.

Wszystkie pomiary warunków atmosferycznych i stanu wody zostały zaktualizowane 14 lipca 2026 roku przez organizatorów kąpielisk.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Choć upalne dni w innych częściach polskiego wybrzeża sprzyjają już wczesnemu zakwitowi cyjanobakterii, na turystów odpoczywających w Rewalu czekają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie nie odnotowano obecności sinic. Woda na całym tutejszym obszarze jest czysta, przejrzysta i wolna od toksycznych zakwitów. Sytuacja ta jest stale kontrolowana przez ratowników oraz służby sanitarne, co gwarantuje pełen komfort i bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanie ciepłej, przyjemnej aury bez męczącego upału – temperatura powietrza oscylująca wokół 21°C w połączeniu ze słabym wiatrem (2 m/s) stwarza idealne warunki do rodzinnego plażowania i spacerów. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem zawsze wymaga czujności. Choć dziś na wszystkich kąpieliskach w gminie Rewal woda jest otwarta, warunki na morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny, bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników – to oni dbają o to, by letni wypoczynek był nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny.

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