Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-14 12:11

Wypoczynek w Pogorzelicy zapowiada się dziś wyjątkowo spokojnie i bezpiecznie. Po gwałtownych zjawiskach pogodowych i sztormach, które na początku lipca zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wielu bałtyckich plażach, sytuacja w regionie w pełni się ustabilizowała. Według najnowszego raportu z 14 lipca, turyści mogą bez przeszkód i obaw korzystać z uroków tutejszego wybrzeża.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy pustej plaży w Pogorzelicy. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Pogorzelicy są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Warunki na całym lokalnym wybrzeżu są wyjątkowo stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi:

  • Kąpielisko Pogorzelica 2 – woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica Centrum – warunki są identyczne: woda zdatna do kąpieli, przyjemne 21°C w powietrzu, 18°C w Bałtyku i łagodny wiatr 2 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – bezpieczna woda zachęca do pływania przy temperaturze powietrza 21°C, temperaturze wody 18°C i minimalnym wietrze 2 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – tu również jakość wody jest bez zarzutu, powietrze ma 21°C, woda 18°C, a spokojny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s zapobiega powstawaniu wysokich fal.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw planować wodne szaleństwo i cieszyć się czystym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pogorzelicy to doskonała okazja do relaksu. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz łagodnej aurze z minimalnym wiatrem (zaledwie 2 m/s), morze jest wyjątkowo spokojne. Choć pogoda sprzyja beztroskiemu plażowaniu, zawsze pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody upewnijmy się, jaka flaga powiewa na masztach ratowniczych i bezwzględnie stosujmy się do ich zaleceń.

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