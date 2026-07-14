Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 14.07? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają
Wszystkie cztery monitorowane plaże w Pogorzelicy są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Warunki na całym lokalnym wybrzeżu są wyjątkowo stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi:
- Kąpielisko Pogorzelica 2 – woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.
- Kąpielisko Pogorzelica Centrum – warunki są identyczne: woda zdatna do kąpieli, przyjemne 21°C w powietrzu, 18°C w Bałtyku i łagodny wiatr 2 m/s.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – bezpieczna woda zachęca do pływania przy temperaturze powietrza 21°C, temperaturze wody 18°C i minimalnym wietrze 2 m/s.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – tu również jakość wody jest bez zarzutu, powietrze ma 21°C, woda 18°C, a spokojny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s zapobiega powstawaniu wysokich fal.
Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację
Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic, a woda na wszystkich plażach została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Można bez obaw planować wodne szaleństwo i cieszyć się czystym Bałtykiem.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Pogorzelicy to doskonała okazja do relaksu. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz łagodnej aurze z minimalnym wiatrem (zaledwie 2 m/s), morze jest wyjątkowo spokojne. Choć pogoda sprzyja beztroskiemu plażowaniu, zawsze pamiętajmy o najważniejszej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody upewnijmy się, jaka flaga powiewa na masztach ratowniczych i bezwzględnie stosujmy się do ich zaleceń.