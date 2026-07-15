Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla wszystkich przebywających obecnie w tym urokliwym kurorcie napływają znakomite wiadomości. Wszystkie trzy oficjalne plaże są dziś w pełni bezpieczne i otwarte dla kąpiących się. Dzięki dominującemu nad Bałtykiem klinowi wyżowemu wiatr niemal zupełnie ucichł, co przełożyło się na brak niebezpiecznych fal i prądów wstecznych, które jeszcze niedawno nękały zachodniopomorskie plaże. Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 13 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i swobodną kąpiel.

woda jest w pełni (ostatnia ocena z 13 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną i swobodną kąpiel. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda o temperaturze 18°C została uznana za czystą i bezpieczną pod kątem sanitarnym. Przy słabym wietrze o sile 1 m/s i temperaturze powietrza 22°C warunki do plażowania są wyśmienite.

parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda o temperaturze została uznana za czystą i bezpieczną pod kątem sanitarnym. Przy słabym wietrze o sile i temperaturze powietrza warunki do plażowania są wyśmienite. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: zlokalizowane po drugiej stronie ujścia Regi kąpielisko również zaprasza do wody. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 22°C oraz wody o wartości 18°C. Bezpieczeństwo gwarantuje niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) oraz oficjalne potwierdzenie przydatności wody do kąpieli z 13 lipca.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje turystów planujących wakacje nad polskim morzem, szczególnie po doniesieniach o gigantycznych, zielonych wirach obserwowanych przez satelity na otwartym Bałtyku. Na plażowiczów czekają jednak bardzo uspokajające wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne analizy sanepidu z 13 lipca, jak również codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda przy brzegu jest czysta, przejrzysta i wolna od toksycznych organizmów. Choć wysokie temperatury sprzyjają namnażaniu się cyjanobakterii, zachodniopomorskie plaże pozostają obecnie całkowicie bezpieczne i wolne od tego problemu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe warunki w Mrzeżynie to wymarzona okazja dla osób, które cenią sobie umiarkowane, przyjemne ciepło bez męczącego upału. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 22°C i niemal nieodczuwalnym wietrze o prędkości 1 m/s, relaks na piasku jest wyjątkowo komfortowy. Woda w morzu ma stabilne 18°C, co dla wielu osób stanowi idealną temperaturę do orzeźwiającej kąpieli. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz komunikatów wydawanych przez ratowników czuwających na kąpielisku.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie