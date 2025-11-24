Setki ulic oświetlone dzięki... śmieciom. Miasto stawia na ekologię i oszczędności

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-24 10:18

Szczecin stawia na ekologię i ekonomię. W 2026 roku setki szczecińskich ulic, w tym Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa i Most Długi, będą oświetlane dzięki energii wyprodukowanej z odpadów! To rewolucyjne rozwiązanie ma na celu uniezależnienie energetyczne miasta i ochronę środowiska. Jak to możliwe? Energia będzie pochodzić z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, czyli nowoczesnej spalarni EcoGenerator na Ostrowie Grabowskim. Czy to oznacza koniec problemów z wysokimi rachunkami za prąd?

Szczecin SE Google News
  • Szczecin postawi na energię z odpadów, zasilając setki ulic i miejskich obiektów dzięki EcoGeneratorowi.
  • Od 2026 roku Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa i Most Długi będą oświetlane prądem ze spalarni, a także autobusy elektryczne i Technopark Pomerania.
  • Miasto dąży do uniezależnienia energetycznego, wykorzystując nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
  • Dowiedz się, jak energia z odpadów zmieni oblicze Szczecina i czy miasto osiągnie pełną samodzielność energetyczną!

EcoGenerator zasili Szczecin. Energia z odpadów dla ZDiTM, SPA "Klonowica" i Technoparku Pomerania!

Oprócz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, przez cały 2026 rok z energii wytworzonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów korzystać będzie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” oraz Technopark Pomerania. Największym odbiorcą energii pozostanie ZDiTM, do którego w przyszłym roku trafi około 14 500 MWh. Dzięki energii elektrycznej wyprodukowanej z odpadów w EcoGeneratorze, oświetlone zostaną setki ulic, w tym np. Trasa Zamkowa, mosty, przejścia dla pieszych, wiadukty, działać będą sygnalizacje świetlne, systemy informacji pasażerskiej, zasilane będą wiaty przystankowe, tablice informacyjne (np. na ul. Struga, ul. Gdańskiej), kamery miejskie, wagi do ważenia pojazdów (np. ul. Gdańska, ul. Cukrowa), fotoradar przy Szosie Stargardzkiej, szafy biletomatów, poczekalnie, dyspozytornie a nawet toalety miejskie. W sumie ponad 905 obiektów.

Polecany artykuł:

Prawie 24 tysiące Polek wykonuje ten zawód w Niemczech. Rośnie im silna konkure…

Szczecin stawia na ekologię. Miasto dąży do niezależności energetycznej!

EcoGenerator zasili także większą flotę elektrycznych autobusów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”. W 2026 roku planowane zużycie energii ze spalania odpadów wyniesie tam 4100 MWh – ponad trzykrotnie więcej niż w obowiązującej umowie na 2025 rok. Liczba stacji ładowania objętych dostawą wzrośnie do pięciu, w tym dwóch nowych przy ul. Klonowica. Z energii wyprodukowanej z odpadów skorzysta również Technopark Pomerania, którego obiekty przy ul. Niemierzyńskiej i Cyfrowej zużyją około 3500 MWh.

Po raz pierwszy energia elektryczna wyprodukowana z odpadów przez szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów została wykorzystana do zasilenia miejskich jednostek Szczecina w 2023 roku. Było to możliwe dzięki otrzymanej rok wcześniej koncesji na obrót energią elektryczną. Energia ta trafiła wówczas do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Od tamtej pory każdego roku z energii elektrycznej wyprodukowanej w EcoGeneratorze korzystają miejskie podmioty. Takie działanie wpisuje się w realizację założeń programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

Setki ulic oświetlone dzięki odpadom
6 zdjęć
QUIZ. Co wiesz o elektryce w twoim domu? Czy jesteś bezpieczny? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 10
Jakie napięcie jest standardowo używane w domowych gniazdkach elektrycznych w Polsce?
Wyjątkowa wystawa w Wieży Bismarcka
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EKOLOGIA
ECOGENERATOR SZCZECIN
OŚWIETLENIE ULIC
OŚWIETLENIE ULICZNE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ENERGIA
EKOLOGIA SZCZECIN