Szczecin postawi na energię z odpadów, zasilając setki ulic i miejskich obiektów dzięki EcoGeneratorowi.

Od 2026 roku Wały Chrobrego, Trasa Zamkowa i Most Długi będą oświetlane prądem ze spalarni, a także autobusy elektryczne i Technopark Pomerania.

Miasto dąży do uniezależnienia energetycznego, wykorzystując nowoczesne rozwiązania ekologiczne.

Dowiedz się, jak energia z odpadów zmieni oblicze Szczecina i czy miasto osiągnie pełną samodzielność energetyczną!

EcoGenerator zasili Szczecin. Energia z odpadów dla ZDiTM, SPA "Klonowica" i Technoparku Pomerania!

Oprócz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, przez cały 2026 rok z energii wytworzonej przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów korzystać będzie Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Klonowica” oraz Technopark Pomerania. Największym odbiorcą energii pozostanie ZDiTM, do którego w przyszłym roku trafi około 14 500 MWh. Dzięki energii elektrycznej wyprodukowanej z odpadów w EcoGeneratorze, oświetlone zostaną setki ulic, w tym np. Trasa Zamkowa, mosty, przejścia dla pieszych, wiadukty, działać będą sygnalizacje świetlne, systemy informacji pasażerskiej, zasilane będą wiaty przystankowe, tablice informacyjne (np. na ul. Struga, ul. Gdańskiej), kamery miejskie, wagi do ważenia pojazdów (np. ul. Gdańska, ul. Cukrowa), fotoradar przy Szosie Stargardzkiej, szafy biletomatów, poczekalnie, dyspozytornie a nawet toalety miejskie. W sumie ponad 905 obiektów.

Szczecin stawia na ekologię. Miasto dąży do niezależności energetycznej!

EcoGenerator zasili także większą flotę elektrycznych autobusów Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”. W 2026 roku planowane zużycie energii ze spalania odpadów wyniesie tam 4100 MWh – ponad trzykrotnie więcej niż w obowiązującej umowie na 2025 rok. Liczba stacji ładowania objętych dostawą wzrośnie do pięciu, w tym dwóch nowych przy ul. Klonowica. Z energii wyprodukowanej z odpadów skorzysta również Technopark Pomerania, którego obiekty przy ul. Niemierzyńskiej i Cyfrowej zużyją około 3500 MWh.

Po raz pierwszy energia elektryczna wyprodukowana z odpadów przez szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów została wykorzystana do zasilenia miejskich jednostek Szczecina w 2023 roku. Było to możliwe dzięki otrzymanej rok wcześniej koncesji na obrót energią elektryczną. Energia ta trafiła wówczas do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz do Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Od tamtej pory każdego roku z energii elektrycznej wyprodukowanej w EcoGeneratorze korzystają miejskie podmioty. Takie działanie wpisuje się w realizację założeń programu ENERGIA Miasta Szczecin, którego celem jest dążenie do osiągnięcia samodzielności energetycznej. Planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła razem z EcoGeneratorem, byłyby w stanie pokryć całkowicie zapotrzebowanie miasta na prąd i zapewnić Szczecinowi niezależność energetyczną.

