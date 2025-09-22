Śnięte ryby w Jeziorze Budzieszowskim. Interweniowały służby

Pierwsze sygnały o martwych rybach w Jeziorze Budzieszowskim pojawiły się w weekend 12-13 września 2025 roku. Po zgłoszeniu do Centrum Operacyjnego RZGW, natychmiast interweniował Nadzór Wodny z Goleniowa. Pracownicy Wód Polskich, wspólnie z wędkarzami ze szczecińskiego PZW, rozpoczęli odławianie martwego narybku. Na miejscu obecni byli także przedstawiciele Gminy Maszewo, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Stargardu. Inspektorzy WIOŚ pobrali próbki wody z jeziora do badań.

W sobotę, 13 września, pracownicy Nadzoru Wodnego z Goleniowa i wędkarze zebrali około 40 kg śniętych ryb. Kolejne działania przeprowadzono w poniedziałek, środę i piątek (15, 17 i 19 września 2025 roku), wyławiając kolejne martwe ryby, które następnie przekazywano do utylizacji. Łącznie zebrano blisko 360 kg martwych ryb. Obecnie oczekiwane są wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Materiał do badań pobrali także pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przyczyny przyduchy w Jeziorze Budzieszowskim. Intensywne opady deszczu?

Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest główną przyczyną nagłej przyduchy w wodach jeziora. Jednak jedną z hipotez jest gwałtowny spadek tlenu w Jeziorze Budzieszowskim, do którego mogły przyczynić się intensywne opady deszczu, jakie w tym czasie nawiedziły region. Opady mogły wypłukać zanieczyszczenia z pól uprawnych, dróg oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Jak zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości?

Zarząd Zlewni w Stargardzie podjął szereg działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia i zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości. Wśród podjętych kroków znajdują się:

rozpoczęcie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Radzanek (jeden z rowów odpływowych biegnących od strony oczyszczalni ma swoje ujście w jeziorze);

wystąpienie do Gminy Maszewo o stanowisko władz samorządowych gminy wobec zaistniałej sytuacji oraz wskazanie terminu modernizacji oczyszczalni ścieków w Maszewie;

zobowiązanie władz gminy do przeprowadzenia konserwacji miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków (płyną one kolejnym rowem z Maszewa do wód jeziora);

podjęcie konsultacji w trybie pilnym z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, poszukując rozwiązań sytuacji kryzysowej na Jeziorze Budzieszowskim;

wraz z Nadzorem Wodnym w Goleniowie przeprowadzenie prac utrzymaniowych na obu ciekach, biegnących z Maszewa i miejscowości Radzanek w stronę jeziora.

Sprawa jest w toku, a Wody Polskie dokładają wszelkich starań, aby ustalić przyczyny i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad? Pytanie 1 z 15 Trzmiel ziemny to... ptak płaz owad Następne pytanie