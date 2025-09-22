Setki martwych ryb w Jeziorze Budzieszowskim. Znaleziono prawdopodobną przyczynę

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-22 8:17

Niepokojące doniesienia z gminy Maszewo w powiecie goleniowskim. Po tym, jak w Jeziorze Budzieszowskim znaleziono setki śniętych ryb, Wody Polskie wszczęły pilne postępowanie, którego celem jest ustalenie przyczyn nagłej przyduchy. W ciągu kilku dni zebrano ich ponad 360 kilogramów. Pracownicy Zarządu Zlewni w Stargardzie i Nadzoru Wodnego w Goleniowie intensywnie weryfikują pozwolenia wodno-prawne wydane dla dwóch oczyszczalni ścieków w gminie Maszewo. Podano prawdopodobną przyczynę tego zjawiska.

Szczecin SE Google News

Śnięte ryby w Jeziorze Budzieszowskim. Interweniowały służby

Pierwsze sygnały o martwych rybach w Jeziorze Budzieszowskim pojawiły się w weekend 12-13 września 2025 roku. Po zgłoszeniu do Centrum Operacyjnego RZGW, natychmiast interweniował Nadzór Wodny z Goleniowa. Pracownicy Wód Polskich, wspólnie z wędkarzami ze szczecińskiego PZW, rozpoczęli odławianie martwego narybku. Na miejscu obecni byli także przedstawiciele Gminy Maszewo, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Stargardu. Inspektorzy WIOŚ pobrali próbki wody z jeziora do badań.

Polecany artykuł:

Koszmarna plaga nad Bałtykiem. Niemieccy turyści uciekają w popłochu

W sobotę, 13 września, pracownicy Nadzoru Wodnego z Goleniowa i wędkarze zebrali około 40 kg śniętych ryb. Kolejne działania przeprowadzono w poniedziałek, środę i piątek (15, 17 i 19 września 2025 roku), wyławiając kolejne martwe ryby, które następnie przekazywano do utylizacji. Łącznie zebrano blisko 360 kg martwych ryb. Obecnie oczekiwane są wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Materiał do badań pobrali także pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Przyczyny przyduchy w Jeziorze Budzieszowskim. Intensywne opady deszczu?

Na chwilę obecną nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest główną przyczyną nagłej przyduchy w wodach jeziora. Jednak jedną z hipotez jest gwałtowny spadek tlenu w Jeziorze Budzieszowskim, do którego mogły przyczynić się intensywne opady deszczu, jakie w tym czasie nawiedziły region. Opady mogły wypłukać zanieczyszczenia z pól uprawnych, dróg oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Jak zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości?

Zarząd Zlewni w Stargardzie podjął szereg działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn zdarzenia i zapobieżenie podobnym sytuacjom w przyszłości. Wśród podjętych kroków znajdują się:

  • rozpoczęcie przeglądu pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Radzanek (jeden z rowów odpływowych biegnących od strony oczyszczalni ma swoje ujście w jeziorze);
  • wystąpienie do Gminy Maszewo o stanowisko władz samorządowych gminy wobec zaistniałej sytuacji oraz wskazanie terminu modernizacji oczyszczalni ścieków w Maszewie;
  • zobowiązanie władz gminy do przeprowadzenia konserwacji miejsca zrzutu oczyszczonych ścieków (płyną one kolejnym rowem z Maszewa do wód jeziora);
  • podjęcie konsultacji w trybie pilnym z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy, poszukując rozwiązań sytuacji kryzysowej na Jeziorze Budzieszowskim;
  • wraz z Nadzorem Wodnym w Goleniowie przeprowadzenie prac utrzymaniowych na obu ciekach, biegnących z Maszewa i miejscowości Radzanek w stronę jeziora.

Sprawa jest w toku, a Wody Polskie dokładają wszelkich starań, aby ustalić przyczyny i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Śnięte ryby w Jeziorze Budzieszowskim
6 zdjęć
Quiz: Ssak czy ptak? A może owad?
Pytanie 1 z 15
Trzmiel ziemny to...
Pierwsze śnięte ryby na jeziorze Dziewoklicz w Szczecinie. Kąpielisko zamknięte!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTWE RYBY
WODY POLSKIE
ŚNIĘTE RYBY
JEZIORO