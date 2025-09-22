Rzeką płynęły ścieki. Co zanieczyściło Płonię w Szczecinie?

Do niepokojącej sytuacji doszło w prawobrzeżnej części Szczecina. Rzeka Płonia została zanieczyszczona substancją nieznanego pochodzenia. Wody Polskie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzą dochodzenie w celu ustalenia źródła zanieczyszczenia i podjęcia odpowiednich działań.

Skażenie rzeki Płoni. Służby na miejscu zdarzenia

Jak poinformowały Wody Polskie, po otrzymaniu zgłoszenia w środę, 17 września 2025 roku, pracownicy Nadzoru Wodnego Pyrzyce niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. W asyście inspektorów WIOŚ dokonano oględzin, w trakcie których potwierdzono, że źródło zanieczyszczenia dopływa Niedźwiedzianką – ciekiem obudowanym rurociągiem z wylotem do rzeki Płoni.

Prawdopodobna przyczyna skażenia Płoni. Woda spłynęła ze stacji PKP?

Inspektorzy WIOŚ ustalili najbardziej prawdopodobne źródło zanieczyszczeń: spływ powierzchniowy z terenu modernizowanej stacji PKP Szczecin Dąbie. Nadzór Wodny Pyrzyce zwrócił się z prośbą do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o udostępnienie notatki z miejsca oględzin. Po jej otrzymaniu i wskazaniu domniemanego sprawcy zrzutu, sprawa zostanie zgłoszona na policję.

Próbki wody zostaną przebadane

W dniu interwencji inspektorzy WIOŚ pobrali próbki wody i w tym przypadku oczekiwane są wyniki badań. Jak informują Wody Polskie, sprawa jest w toku, a służby dokładają wszelkich starań, aby ustalić przyczyny zanieczyszczenia i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Zanieczyszczenie rzeki Płoni
3 zdjęcia

