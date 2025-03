Pierwszy samolot w letnim rozkładzie lotów na trasie Szczecin-Goleniów - Kraków-Balice wystartował w niedzielę z kompletem 152 pasażerów na pokładzie. Przelot na tej trasie trwa zaledwie 65 minut, co jest komfortową alternatywą dla podróży pociągiem lub samochodem, która zajmuje od kilku do nawet kilkunastu godzin. Połączenia realizowane są trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele. To jednak nie jest jedyna nowość w tym sezonie.

Oprócz wznowienia lotów do Krakowa, tani irlandzki przewoźnik zwiększył również częstotliwość połączeń do Wielkiej Brytanii. Loty do Londynu, na lotnisko Stansted odbywają się teraz aż osiem razy w tygodniu, a do Liverpoolu cztery razy. Dodatkowo, połączenie do Dublina jest dostępne dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

Szczegółowy rozkład lotów oraz bilety na wszystkie połączenia Ryanair ze Szczecina dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.

Z podszczecińskiego lotniska realizowane są również regularne loty do Oslo (WizzAir) i Warszawy (LOT), a także czarterowe połączenia do Turcji i Egiptu.

