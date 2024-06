Ruszają szczecińskie kąpieliska. Zmiany na Dziewokliczu - ceny, godziny otwarcia

Groźny pasożyt czai się w pysznych owocach. Może doprowadzić nawet do śmierci!

Od dwóch tygodni można korzystać z wodnych uciech na Arkonce i w Fabryce Wody. Teraz przyszedł czas na kąpieliska nad naturalnymi zbiornikami wodnymi. W sobotę sezon rozpocznie się na trzech miejskich kąpieliskach: Głębokie, Dąbie i Dziewoklicz. Każde z nich zlokalizowane jest w innej części miasta i każde ma inny klimat.

- Zmodernizowane dwa lata temu kąpielisko Dąbie zachęca nowoczesną infrastrukturą i malowniczymi zachodami słońca - mówi Paulina Łątka z urzędu miasta. - Są na nim place zabaw, miejsca do grillowania, wiaty, leżaki, stoły piknikowe czy boiska do plażowej piłki siatkowej, a także wyjątkowa, podświetlona wieczorami, promenada. Dostępne jest również wygodne zaplecze sanitarne. W sezonie działają także punkty gastronomiczne.

Zupełnie inne jest kąpielisko nad jeziorem Głębokie, które od lat jest najpopularniejszym miejscem letniego wypoczynku nad wodą.

- Otoczone Puszczą Wkrzańską, położone nad malowniczym jeziorem, przyciąga miłośników przyrody i wodnych aktywności - dodaje Paulina Łątka. - Tutaj również mamy do dyspozycji pełną infrastrukturę sanitarną, boisko do siatkówki, dużą plażę, gastronomię.

Jeszcze inaczej jest na kąpielisku Dziewoklicz, które położone jest nad kanałem w rejonie Odry.

- Jest tam sporo miejsca do plażowania zarówno na piasku, jak i na trawie - dodaje przedstawicielka magistratu. - Są oczywiście pomieszczenia sanitarne i mała gastronomia.

I to właśnie na Dziewokliczu można spodziewać się w tym roku kilku nowości. To m.in. zupełnie nowy plac zabaw dla najmłodszych. Jest to "statek" ze zjeżdżalniami, drabinkami, mostkami i tunelami.

Zmieniła się również lokalizacja bramy wejściowej i kasy biletowej, które zostały przeniesione za mostek.

- Dzięki temu z części terenu nad wodą można korzystać bez konieczności kupowania biletu na kąpielisko - podkreśla Paulina Łątka. - Jest to przede wszystkim ukłon w stronę wędkarzy.

Kąpieliska w Szczecinie - godziny otwarcia i ceny biletów

Dziewoklicz i Głębokie czynne są codziennie w godz. 10:00 – 20:00, w tym dwie ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej.

Cennik:

dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie;

bilet ulgowy – 7 zł;

bilet normalny – 14 zł,

karnet 10 wejść ulgowy – 63 zł;

karnet normalny – 126 zł.

Kąpielisko Dąbie czynne jest codziennie w godz. 10:00 – 22:00, w tym cztery ostatnie godziny bezpłatnie, bez ochrony ratowniczej.

Cennik:

dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem – bezpłatnie;

bilet ulgowy – 8 zł;

bilet normalny – 16 zł,

karnet 10 wejść ulgowy – 72 zł;

karnet normalny – 144 zł.

Bilety można kupić w kasach przy wejściach lub on-line - w aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin.

