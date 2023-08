"Rozrywkowa" część Żagli 2023. Jakie atrakcje znajdziemy na Łasztowni?

Ta część miasto do niedawna była niedostępna dla mieszkańców ze względu na prowadzoną tam działalność portową. To się jednak zmieniło na przestrzeni kilku ostatnich lat. I wciąż się zmienia. Obecnie Łasztownia jest miejscem licznie odwiedzanym przez szczecinian, nie tylko od święta. W sezonie letnim działa tutaj park rozrywki, a tuż obok, na Wyspie Grodzkiej - miejska plaża z widokiem na Wały Chrobrego. W odrestaurowanej Starej Rzeźni prowadzona jest działalność kulturalna, na marinie cumują dziesiątki jachtów, od kilku miesięcy działa również Morskie Centrum Nauki. Tutaj również znajdują się słynne na całą Polskę "Dźwigozaury" i pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina.

Na Łasztowni odbywa się również duża część wydarzeń związanych z imprezami plenerowymi nad Odrą jak dawniej Dni Morza, a obecnie Żagle, nieorganizowany od kilku lat festiwal fajerwerków Pyromagic czy finały regat The Tall Ships Races.

Tegoroczne Żagle, mimo iż odbywają się po obu stronach Odry, m.in. na Wałach Chrobrego, to właśnie na Łasztowni dostępna jest największa porcja rozrywki. Po przejściu przez Most Długi, Trasę Zamkową czy specjalnie zbudowany na tę okazję most pontonowy, trafiamy do tzw. "nowego serca miasta". Tutaj znajdziemy liczne stoiska z pamiątkami, możemy podziwiać zacumowane przy nabrzeżu statki i jachty. Na Łasztowni znajduje się również park rozrywki i największe w Polsce koło młyńskie, z którego można podziwiać panoramę Szczecina. Tutaj też znajduje się główna scena Żagli 2023, gdzie wieczorami odbywają się koncerty gwiazd. W licznych punktach gastronomicznych i food truckach możemy spróbować przysmaków z różnych stron świata i ugasić pragnienie podczas tropikalnych upałów.

W trakcie Żagli 2023, w ciągu dnia na Łasztowni można spotkać wielu mieszkańców i turystów, jednak ze względu na dużą przestrzeń nie można narzekać na duże tłumy. Nieco bardziej tłoczno robi się dopiero wieczorem, gdy w Miejskiej Strefie Letniej na Wyspie Grodzkiej rozpoczynają się imprezy klubowe, a na scenie ustawionej nieopodal biurowca Lastadia - koncerty gwiazd.

Żagle 2023 odbywają się w dniach 18-20 sierpnia. Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie zagle.szczecin.eu.