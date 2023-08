Żagle 2023

Na nabrzeżach zaroiło się od masztów. Jednostki pływające zacumowały w Szczecinie

To one są najważniejszym elementem Żagli 2023. Mowa o jednostkach pływających, które zacumowały na szczecińskich nabrzeżach podczas największej plenerowej imprezy tego lata w stolicy Pomorza Zachodniego. Żaglowce, oldtimery i okręty wojskowe cieszą się ogromną popularnością wśród uczestników wydarzenia. To ponad 30 statków. Są to jednostki szkoleniowe, oldtimery, okręty wojskowe, ale także prywatne jachty.