Żaglowce, koncerty i mnóstwo atrakcji w Szczecinie. Żagle 2023 już w ten weekend

W sierpniowy weekend do Szczecina przypłyną jednostki pływające m.in. z Polski, Niemiec, Finlandii czy Holandii. Z gościnności Szczecina skorzystają jednostki szkoleniowe, oldtimery, okręty wojskowe, ale także prywatne jachty, które zacumują w miejskiej marinie. Będzie ORP Iskra, czyli szkolna barkentyna Marynarki Wojennej, która jako pierwszy okręt pod polską banderą okrążył światU stóp Wałów Chrobrego zacumuje Morgenster, holenderski żaglowiec z białym galionem przedstawiający syrenę obejmującą głowę galopującego konia. Pojawi się również polska jednostka – Baltic Beauty i wiekowy niemiecki Ernestine, który został wybudowany w 1899 roku.

Cumujący na co dzień przy szczecińskim nabrzeżu Nawigator XXI, podczas Żagli 2023 będzie świętował swoje 25-lecie. Statek badawczo-szkoleniowy należący do Politechniki Morskiej jest dobrze znany mieszkańcom i młodym adeptom Politechniki. Na jednostce uczą się nawigacji, obsługi urządzeń i siłowni oraz życia na statku, a więc dokładnie tego, co czeka ich w przyszłości.

Koncerty gwiazd i szanty

Żagle 2023 to również coś dla miłośników muzyki na żywo. Wystąpią zarówno wykonawcy znani z list przebojów, jak i zespoły szantowe, które wprowadzą wszystkich w morski klimat.

- Od piątku do niedzieli na scenie główniej usłyszymy łącznie 7 koncertów, podczas których będzie można tańczyć, śpiewać i doskonale się bawić - tłumaczy Celina Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. - O niezapomniany klimat i wyjątkową atmosferę zadbają topowi wykonawcy, których słucha teraz cała Polska. Podczas Żagli będziemy mogli usłyszeć niezwykle utalentowaną Sarę James, znaną z telewizyjnych programów muzycznych, finalistkę amerykańskiego Mam Talent. W sobotę na Łasztwoni wybrzmią takie hity jak Kraksa, Odbicia czy Mam kogoś innego, które zaśpiewa dla nas sama Bryska. O niedzielny klimat zadba z kolei Julia Pietrucha razem ze swoim ukulele. Jej akustyczne ballady będą doskonałym zakończeniem i pożegnaniem dla naszego wydarzenia.

Nie zabraknie również charakterystycznych "morskich" brzmień. Przez trzy dni na scenie szantowej, w okolicy pomnika Herkulesa walczącego z Centaurem na Wałach Chrobrego wystąpią najbardziej znane i lubiane zespoły szantowe. Do Szczecina przyjadą m.in. Kraków Streat Band, ETK Gdynia, Cheap Tobacco.

Na scenie pojawią się również lokalni artyści. W sobotę na scenie wystąpi m.in. duet Jackpot czy Olek Rożanek.

Atrakcje dla najmłodszych

W parku przy pomniku Adama Mickiewicza na najmłodszych będzie czekać Strefa dziecięca.

- Będzie to miejsce w którym dzieciaki spędza czas na fantastycznej i beztroskiej zabawie - mówi Celina Wołosz. - Obejrzą tutaj przygotowane specjalnie dla nich występy oraz koncerty. Wezmą udział w atrakcyjnych animacjach i ciekawych konkursach. Będą mogły także puścić wodze fantazji podczas kreatywnych warsztatów.

Jarmark pod Żaglami, food trucki i piwo

Jarmark pod Żaglami to stały element morskiego święta w Szczecinie. Na Wałach Chrobrego i Łasztowni pojawią się stragany pełne rękodzieła i rzemieślniczych wyrobów. Odwiedzający imprezę znajdą tutaj wyjątkowe marynistyczne pamiątki, potrawy oraz rzemieślnicze wyroby tworzone tradycyjnymi metodami. Miłośnicy zdrowego trybu życia mogą liczyć także na wiele wyrobów naturalnych oraz ekologicznych.

W rejonie Wałów Chrobrego i na Łasztowni gościć będą mobilne restauracje w ramach Festiwalu Smaków Food Trucków i Food Portu. Będzie to okazja, by zaspokoić głód i delektować się smakołykami z różnych zakątków świata.

Nie zabraknie również atrakcji dla piwoszy. W specjalnie wyznaczonej strefie wypełnionej leżakami, klimatycznymi dekoracjami i oświetleniem zagoszczą wyjątkowe, rzemieślnicze piwa różnych gatunków. Bogata oferta kraftowych browarów będzie obejmować nie tylko procentowe trunki, ale także dobrze wywarzone „zerówki”. Odwiedzając Craft Beer Zone będzie można zapoznać się z tajnikami warzenia piwa, porozmawiać z piwowarami i skosztować modyfikacji tradycyjnych receptur chmielu, drożdży i słodu.

- Spodziewamy się 12 wystawców, którzy wspólnie z food truckami i strefą gastronomiczną zadbają o podniebienia odwiedzających - mówi Celina Wołosz. - Pojawi się także stoisko z winem musującym. Nad całością będzie czuwał dj, który zadba o oprawę muzyczną w odpowiednim klimacie.

Spora dawka adrenaliny

Na miłośników mocnych wrażeń, w Holiday Park na Łasztowni czekać liczne mniej i bardziej ekstremalne atrakcje z największym w Polsce kołem młyńskim Wheel of Szczecin, z którego będzie można podziwiać panoramę miasta.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie zagle.szczecin.eu.

