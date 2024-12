27-latek zabił kota ze szczególnym okrucieństwem. Do więzienia jednak nie trafi

Zimowe miesiące to ciężki czas dla wielu dzikich zwierząt, ale przede wszystkim ptaków, które mają utrudniony dostęp do pożywienia. Dlatego pracownicy Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych już po raz kolejny przygotowali specjalne karmniki, które są rozdawane mieszkańcom Szczecina.

Żeby otrzymać karmnik, należy zgłosić się do jednej z siedzib Lasów Miejskich - przy ul. Miodowej 3 i Czarnogórskiej 63 w Szczecinie. Karmniki rozdawane są do piątku, 13 grudnia, w godz. 9:00-14:00 lub do wyczerpania zapasów. Trzeba spełnić jednak jeden istotny warunek.

- Skoro chodzi o dokarmianie ptaków, karmniki są rozdawane w zamian za karmę dla nich - tłumaczy Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Aby otrzymać karmnik należy przynieść ze sobą co najmniej kilogram mieszanki zbóż i ziaren lub trzy gotowe kule tłuszczowe. Lasy Miejskie nie prowadzą wcześniejszych zapisów ani rezerwacji, jedna osoba może odebrać jeden karmnik.

i Autor: UM Szczecin Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków

Drewniane karmniki należy samodzielnie złożyć. Będzie do tego potrzeby młotek i wkrętarka. W pudełku można znaleźć również instrukcję, czym dokarmiać ptaki, aby im nie zaszkodzić.

- W ten sposób Wydział Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych kontynuuje prowadzoną od kilku lat akcję „Szczecin dokarmia ptaki” - informuje Paulina Łątka. - W tym czasie już kilkaset karmników trafiło nie tylko do mieszkańców Szczecina, ale także do szkół i przedszkoli. Teraz leśnicy planują odwiedzić te placówki, przekazać zebraną karmę i przeprowadzić krótkie lekcje przyrody.

i Autor: UM Szczecin Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków

Co wkładamy do karmników?

ziarna zbóż, płatki owsiane, słonecznik pastewny, kaszę, kukurydzę;

orzechy włoskie, ziemne niesolone, laskowe;

niesoloną słoninę (nie powinna wisieć dłużej niż dwa tygodnie);

gotowane, pokrojone i niesolone warzywa;

gotowane jajka.

Czego nie należy robić?

nie karmić ptaków chlebem i resztkami jedzenia ze stołu – przyprawione i posolone potrawy są dla nich bardzo szkodliwe;

nie podawać zepsutego, spleśniałego lub zamarzniętego jedzenia;

nie wrzucać jedzenia do wody;

nie zaśmiecać terenu resztkami pokarmu.