Radny bije na alarm. Święto Wiosny "może ranić wrażliwość religijną"

„To nie jest tylko folklor”. Radny ostrzega przed „quasi-religijnym” charakterem wydarzenia

W interpelacji Dmowski podkreśla, że nie sprzeciwia się rekonstrukcjom historycznym ani prezentacji dawnych tradycji. Problem widzi w elementach, które – jego zdaniem – wykraczają poza niewinną zabawę.

W dokumencie czytamy, że program wydarzenia przewiduje m.in. . „słowiańskie obrzędy wiosenne”, „pożegnanie Marzanny”, „wnoszenie gaika”, „oprowadzanie Jaryły” oraz zapalenie „największego ogniska na wyspie”. Zdaniem radnego takie akcenty mogą nadawać imprezie „charakter rytualny, quasi-religijny lub nawiązujący do praktyk pogańskich”.

Święto Wiosny – co zaplanowali organizatorzy?

Według zapowiedzi organizatorów, będzie to pierwsze w historii Świnoujścia tak widowiskowe powitanie wiosny. Na wyspie Uznam powstanie wioska Słowian, w której odwiedzający zobaczą:

pokazy kowalstwa,

wypiekanie podpłomyków,

słowiańską zbrojownię,

prezentacje dawnych narzędzi i rzemiosł,

pokazy walk wojów przy świetle ognia,

muzykę inspirowaną dawnymi słowiańskimi brzmieniami.

W programie przewidziano również tradycyjne obrzędy: pożegnanie Marzanny, wnoszenie gaika, oprowadzanie Jaryły oraz wspólne świętowanie przy ogniskach.Wydarzenie ma odbyć się 20 marca o godz. 19:00 na Polanie Piknikowej przy ul. Jachtowej.

Piątek Wielkiego Postu. „Może ranić wrażliwość religijną mieszkańców”

Największe zastrzeżenia radnego dotyczą terminu imprezy. Dmowski przypomina, że wydarzenie ma odbyć się w piątek w czasie Wielkiego Postu, który dla chrześcijan – a zwłaszcza dla katolików – jest czasem pokuty i duchowej refleksji.

W interpelacji podkreśla, że piątek sam w sobie, zarówno w okresie poprzedzającym Wielkanoc, jak i poza nim, jest dniem szczególnej pamięci o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego organizowanie widowiska z ogniem, rytuałami przejścia i symboliką obcą chrześcijaństwu „może zostać przez wielu mieszkańców odebrane jako działanie niestosowne, raniące ich wrażliwość religijną”.

Pytania do prezydent i wniosek o ograniczenie programu

Dmowski skierował do prezydent Agatowskiej cztery kluczowe pytania, m.in.:

czy program konsultowano z lokalną społecznością lub duchownymi,

czy analizowano ryzyko nadania wydarzeniu charakteru neopogańskiego,

czy wzięto pod uwagę znaczenie piątku w czasie Wielkiego Postu,

czy władze miasta dostrzegają możliwość urażenia uczuć religijnych.

Wnosi również o „istotne ograniczenie tych części wydarzenia, które mogą być odczytywane jako odtwarzanie lub promowanie obrzędów pogańskich”, tak aby impreza miała wyłącznie charakter edukacyjny i folklorystyczny.

Radny czeka na odpowiedź. A dyskusja dopiero się zaczyna

Na ten moment radny nie otrzymał odpowiedzi. I prawdopodobnie nie otrzyma przed Świętem Wiosny, gdyż wydarzenie odbędzie się już w piątek. Jego interpelacja już wywołała lokalną debatę – i to zanim ogniska zdążyły zapłonąć.

Warto przypomnieć, że w Polsce nie istnieje żaden zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych w czasie Wielkiego Postu. Religia – choć ważna dla wielu – jest elementem kultury, a nie jej wyznacznikiem. Jak podkreślają niektórzy mieszkańcy, jeśli komuś nie odpowiada charakter imprezy, bo nie jest zgodny z jego przekonaniami czy wyznaniem, może po prostu w niej nie uczestniczyć. Jednak nie powinno to prowadzić do narzucania własnych wartości i światopoglądu całej społeczności, zwłaszcza gdy wydarzenie ma charakter otwarty, dobrowolny i kulturalny.

Czy miasto zmodyfikuje program? Czy termin zostanie zmieniony? A może władze uznają, że obawy są przesadzone? Jedno jest pewne: Świnoujście powita wiosnę w atmosferze gorącej dyskusji – nie tylko tej przy ognisku.

